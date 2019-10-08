Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как и почему в разных странах растет число подобных объектов.

Красивая жизнь в красивой резиденции, причем брендированной — звучит как сказка. А мировой рынок такой недвижимости тем временем показывает почти фантастически рост без каких-либо даже намеков на замедление темпа.

Более 430 проектов, в которых предусмотрены 65 тыс. брендированных резиденций, насчитывается сегодня в мире, посчитали аналитики компании Savills. За 10 лет их стало вдвое больше — на 195%, если называть точные цифры. Только в этом году на рынок в 21 стране мира вышло рекордное количество таких комплексов. 60 новых объектов на 9 тыс. лотов. И есть прогноз, что через год рекорд снова будет побит: к выходу готовятся еще почти 70 комплексов. Подобный феноменальный рост брокеры объясняют активным интересом отельеров к сегменту. Под вывесками брендов известных люксовых отелей с сетью по всему миру предлагается 86% полностью построенных комплексов подобного типа и 96% проектов, строительство которых запланировано или уже ведется.

Зародился формат брендированных резиденций в Северной Америке. Здесь и сейчас представлено 40% рынка. Но и другие регионы растут, причем быстро. В Азиатско-Тихоокеанском регионе, где лидируют Таиланд и Вьетнам, заявлено самое большое количество планируемых и строящихся комплексов. Далее следуют Ближний Восток и Северная Африка — здесь главные позиции занимают Арабские Эмираты и Египет. Латинская Америка также является значимым развивающимся рынком. Только в Мексике вскоре число проектов с брендированными резиденциями увеличится в два раза.

В Москве рынок брендированных резиденций тоже представлен и тоже активно развивается. В городе уже шесть подобных проектов.