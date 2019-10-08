На военном полигоне в Нижегородской области начались специальные учения «Эшелон-2019»

Специальные учения «Эшелон-2019» пройдут на полигоне Мулино (Нижегородская область) с 8 по 10 октября в рамках оперативно-стратегического учения «Боевое братство». Участие примут военнослужащие Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Кыргызстана и Таджикистана – всего около 900 человек, а также 250 единиц техники, сообщает Минобороны РФ.

«В ходе двух этапов учения будут отработаны вопросы материально-технического обеспечения формирований коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности в ходе перегруппировки и совместной операции по локализации вооруженного конфликта»,– говорится в сообщении ведомства. Войска отработают погрузку и выгрузку техники, доставки материальных средств в район боевых действий – в том числе с помощью авиации, эвакуации и ремонта техники в условиях боя. Сегодня участники учений уже отработали восстановление железнодорожного полотна и возведение моста, которые были уничтожены ударом высокоточного оружия условного противника.

Анастасия Еремина