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Фото: Андрей Абрамов

Детская игровая площадка открылась на проспекте Молодежный

До конца октября будут выбраны территории для первоочередного благоустройства.

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Новый детский игровой комплекс открылся на проспекте Молодежный.


Это один из проектов, реализованных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Открывая детскую площадку, глава администрации Автозаводского района Александр Нагин напомнил жителям, что в октябре будет проведено рейтинговое голосование, по результатам которого будут определены объекты для первоочередного благоустройства в 2020 году.

Напомним, что голосование по выбору территорий для первоочередного благоустройства в 2020 году пройдет с 10 по 30 октября. В списки включены 84 объекта, расположенные во всех восьми районах Нижнего Новгорода. На Автозаводе в числе таких объектов Парк Славы, скверы на проспекте Ильича и на улице Плотникова, сквер «Самбо» на улице Дружаева, бульвар на улице Школьной и детский сквер на проспекте Октября, вторая очередь благоустройства Парка культуры и отдыха Автозаводского района и другие территории.

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