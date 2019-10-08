Госслужащим и главам госучреждений в Башкирии повысили зарплату

Глава Башкирии Радий Хабиров поднял размер довольствия госслужащим и руководителям госучреждений, следует из указов, опубликованных на официальном правовом портале. С 1 октября денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности республики, и их оклады выросли в 1,043 раза. На такой же коэффициент увеличена базовая единица для определения минимального оклада руководителей госучреждений. Муниципалитетам рекомендовано в таком же объеме поднять оклады муниципальных чиновников и руководителей муниципальных учреждений.

Ирина Самойлова