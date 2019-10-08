Первая партия Galaxy Fold не покрыла спрос

Желающих купить новый гнущийся Samsung оказалось больше, чем самих смартфонов. Во всяком случае, все Galaxy Fold из первой партии были распроданы в первый уикенд. Принимать предзаказы на флагманский смартфон официальные продавцы начали три дня назад, а завершить прием заявок планировали накануне вечером. Но спрос превзошел ожидания, несмотря на довольно высокую цену — 160 тыс. руб.

Сколько вообще было телефонов в партии, неизвестно. Но пресс-секретарь Samsung в России Елена Кручинина пообещала, что очень скоро будут новые поставки Galaxy Fold: «Модель будет доступна лимитированными партиями. Первая уже в России, мы ее выдавать начнем по тем предзаказам, которые были размещены, с 25 числа, как и обещали. И мы планируем заказать еще одну партию, которая будет доступна совсем скоро. Конкретную дату новой поставки мы сообщим на днях».

Как и с iPhone 11, в интернете нашлось много желающих заработать на стремлении людей приобрести новинку. На Avito цены нового Galaxy Fold достигают 300 тыс. руб. — это почти в два раза больше розничной цены. По всей вероятности, Samsung намеренно создает такой ажиотаж вокруг своей новинки, замечает ведущий аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов: «Я сделал этот предзаказ, успел. Я заметил, что впервые за долгое время нельзя было через сайт оплатить полную стоимость аппарата. То есть эти предзаказы были немножко ненастоящие, потому что то, что не поддержано деньгами, наверное, не имеет какой-то защиты — их можно отменить, прислать какое-то письмо с извинениями. Когда речь идет о предзаказах других смартфонов Samsung, например, Galaxy S10 или Note10, там можно всю сумму сразу заплатить, и либо курьер его привезет, либо ты сам заберешь его в магазине. В данном случае я вижу очевидные признаки недостаточной уверенности Samsung в том, что они планируют поставлять смартфоны реальным покупателям».

Как Honor обогнал по продажам Apple и Samsung Читать далее

Главная особенность флагмана от Samsung — это гнущийся экран с диагональю 7,3 дюйма. В разложенном виде устройство напоминает два соединенных смартфона привычного размера. В компания заявляют, что конструкция выдержит до 200 тыс. сгибаний и разгибаний. В смартфон встроено шесть камер. А емкость аккумулятора 4,380 мАч. Galaxy Fold — действительно необычный смартфон, но практичным его назвать никак нельзя, считает хайтек-обозреватель “Ъ FM” Александр Леви: «Конечно, была создана определенная аура магического. Во все страны развезли журналистам с высоким уровнем доверия эти устройства подержать. В Россию, по-моему, вообще около шести штук приехало. Тогда всем очень хотелось посмотреть на это устройство, подержать в руках, было любопытно, как именно ведет себя в первую очередь дисплей. Устройство, которое я держал в руках, было доработано. Каких-то сомнений в том, что это сделано качественно, нет. Если устройство прошло тест на 200 тыс. циклов сгиба и разгиба, это, конечно, огромная цифра.

Говорит ли это о стопроцентном качестве и стопроцентной гарантии? Я сомневаюсь. Важно понять, что это новый форм-фактор для рынка мобильных устройств, поэтому он вызывает такой ажиотаж.

Это дорогие устройства, в том числе и из-за технологий, которые там применяются. Выглядят они привлекательно, солидно. Слово “эргономично” здесь не подходит, потому что это вдвое сложенный смартфон, но носить такое в кармане неудобно».

Две недели назад свою новинку также представила китайская компания Xiaomi. Почти вся поверхность смартфона покрыта экраном. Стоить такой гаджет будет $2,8 тыс.

Владимир Соколов