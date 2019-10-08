Ориентир на внешние рынки

С 3 по 5 октября в Самаре прошли сразу два глобальных мероприятия в сфере экономики и финансов: Volga Investment Summit & World Halal Day (Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день Халяль). Волжский инвестиционный саммит является уникальной платформой для взаимодействия российских и зарубежных инвесторов, экспертов, представителей власти, бизнеса и финансовой сферы. «Ъ-Волга» организовал два мероприятия для представителей бизнеса с участием компетентных экспертов.



В рамках экспертной сессии «Интеллектуальная собственность как драйвер развития международной торговли» были озвучены особенности ведения бизнеса на внешних рынках. Партнер компании АИС, патентный поверенный, негосударственный судебный эксперт Антон Бородин рассказал об уникальных технологиях защиты интеллектуальной собственности, борьбы с контрафактом и серыми товарами в интернете. «При выходе на внешний рынок нужно знать все особенности отдельно взятой страны. При регистрации товарного знака можно столкнуться с рядом проблем, например, с уже зарегистрированным брендом под таким же названием. При этом словесное обозначение бренда на иностранном языке может быть смешным или даже неприличным, что тоже нужно обязательно учитывать. Все эти нюансы можно предусмотреть, проконсультировавшись с экспертом», — сообщил господин Катков.

Заместитель генерального директора компании «Корпорейт Лойерс Групп» по международным связям Олег Ашурков поведал нюансы таможенного урегулирования в сфере интеллектуальной собственности и защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами. «Защищать инвестиции и интеллектуальную собственность являются международными обязательствами каждой страны. Законом определяется, что считается или не считается правонарушением. Что касается экспорта, здесь важнее всего законность производства», — отметил господин Ашурков.

Заместитель руководителя комитета по интеллектуальной собственности Московской торгово-промышленной палаты, эксперт Международной Ассоциации «Антиконтрафакт» и Российского экспортного центра, член Комитета по патентно-лицензионной деятельности Лиги содействия оборонным предприятиям Алексей Катков рассказал о технологиях защиты интеллектуальной собственности, борьбы с контрафактом и серыми товарами в интернете.

Эффективные инструменты экспорта обсуждались на следующей дискуссии. Директор департамента программ для руководителей малого и среднего бизнеса Московской школы управления «Сколково» выступила в роли эксперта по экспортной акселерации. «Основная задача акселератора — увеличение экспорта и развитие глобального мышления российского бизнеса. Средняя доля среднего и малого бизнеса в странах с развитой или быстро растущей экономикой составляет от 35% до 50%. У таких предпринимателей есть амбиции, скорость и всевозможные инструменты. Могу также сказать, что и русский бизнес „умнеет“. Вторая важнейшая задача — ведение международной коммуникации. Это качество является одним из самых главных для предпринимателей», — рассказала эксперт.

Председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов поделился некоторыми особенностями ведения бизнеса с Ираном. «Предприниматели, работающие в Иране, знают о бюрократических проволочках в этой стране. Когда отношения между нашими странами ухудшились, железнодорожное сообщение до приграничной с Азербайджаном Астары было демонтировано. Контейнерные перевозки по Каспию находятся в зачаточном состоянии, поэтому остается только автомобильный транспорт. При этом рынок Ирана перспективный из-за санкционной политики в отношении 80-миллионной республики со стороны Запада», — сообщил господин Обыденов.

Глава представительства Российско-Сингапурского Делового Совета в Самарской области Максим Багаев рассказал о перспективах развития внешне экономических связей между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и региона Юго-Восточной Азии (ЮВА). «Центром притяжения всего Азиатско-Тихоокеанского региона является Сингапур. В городе-государстве востребована продукция российских производителей, которая дальше распространяется на соседние рынки. Для экспортеров регулярно проводятся образовательные мероприятия и программы», — подчеркнул господин Багаев.

Благодаря различным моделям поддержки экспортеров объемы несырьевого и неэнергетического экспорта из России растут с каждым годом. Поддержка участия экспортеров в зарубежных выставках, субсидии российским организациям в целях компенсации части затрат на транспортировку, на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках интеллектуальной собственности, сертификацией продукции на внешних рынках позволяют российскому бизнесу расширять международные связи.