В Ростове предпринимателя подозревают в незаконной торговле топливом на 28,5 млн рублей

Предпринимателя в Ростове подозревают в поставке нелицензированного топлива на 28,5 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

По предварительным данным, подозреваемый договорился с капитаном судна на поставку топлива и заправку судна без соответствующего разрешения. Груз предприниматель перевозил на собственном катере без лицензии на бункеровку, путевого листа и других документов.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве (п. «б», ч.2 ст.171 УК РФ) .Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Дарья Голякова