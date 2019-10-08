АМПП: чаще всего при оплате парковки водители ошибаются в номере автомобиля

В Москве водители, оплачивая платную парковку, чаще всего ошибаются при указании номера автомобиля, сообщает ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).

В сентябре 2019 года самыми частыми ошибками водителей стали неправильное указание регистрационного знака автомобиля (перепутанные буквы и цифры или не полностью введенные символы), а также парковка на местах для грузовиков и оплата парковки по истечении 5 бесплатных минут.

Напомним, ранее в приложении «Парковки Москвы» появилась возможность исправления ошибок при оплате парковки, которые позволяют избегать штрафов.