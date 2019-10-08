Rado выступит официальным хронометристом юбилейного 30-го теннисного турнира «Кубок Кремля»

С 12 по 20 октября юбилейный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» состоится в новом для чемпионата месте, на арене Ледового дворца «Крылатское». Турнир пройдет на твердых игровых покрытиях типа «хард», а официальный хронометрист турнира, часовая марка Rado в очередной раз будет отсчитывать каждую секунду на корте. Высокоточное оборудование, предоставленное Rado, помимо замеров времени матчей также фиксирует скорость подачи теннисистов. Измерить скорость своей подачи смогут и все болельщики, любители тенниса в специально отведенной зоне Rado Smash Corner.

Специально ко времени проведения турнира бренд Rado представляет новую версию коллекции часов HyperChrome Tennis. Динамичные и спортивные автоматические модели созданы, чтобы смотреться одинаково эффектно как в первом ряду на трибунах, так и на самом теннисном корте. Каждый из спортивных хронографов диаметром 45 мм оснащен циферблатом, представляющим определенный вид покрытия теннисного корта. Модель с циферблатом зеленого цвета на керамическом браслете имитирует травяной корт, а версия часов с циферблатом коричневого цвета и коричневым кожаным ремешком — грунтовый. Часы с синим циферблатом представляют корт с твердым покрытием и доступны на кожаном ремешке в винтажном стиле.

Модели коллекции выполнены из плазменной высокотехнологичной керамики, гипоаллергенной, легкой и устойчивой к появлению царапин и оснащены швейцарским часовым механизмом с хронографом. А благодаря естественному сиянию керамики, которое не поблекнет со временем, часы из коллекции HyperChrome Tennis сохранят превосходный внешний вид на долгие годы.