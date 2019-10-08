Директора ставропольской компании обвиняют в растрате на 23,3 млн рублей

Петровский районный суд Ставропольского края рассмотрит уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Автодизель-сервис» по обвинению в растрате на 23,3 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, обвиняемый с августа 2017 года по июнь 2018 года, руководил организацией, оказывающей услуги по хранению сельхозпродукции на территории края, и растратил находившееся на складах организации зерно пшеницы, отданное ему не хранение двумя коммерческими организациями. По данным «СПАРК-Интерфакс», в указанный период компанией руководил Шериф Бакиев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Автодизель-сервис» было зарегистрировано в марте 2005 года. Сейчас генеральным директором компании является Юрий Туртупиди. Фирма на 75% принадлежит Худайназару Юсупову и на 25% — Азизу Юсупову. Выручка компании за прошлый год составила 17,5 млн руб., убыток — 12,9 млн руб.

Дарья Голякова