Актриса Аманда Сейфрид стала лицом Lancome

Марка Lancome сегодня выпустила официальный релиз о начале сотрудничества с американской актрисой и певицей Амандой Сейфрид.

«Мне безумно приятно стать частью этой замечательной семьи представительниц марки. Все мы разные, но нас объединяет одна миссия — быть лицом Lancome и воплощать в себе те качества и ценности, которые вдохновляют женщин во всем мире и позволяют им реализовать себя»,— сказала Аманда. Президент Lancome International Франсуаза Леманн добавляет: «Мы рады пригласить Аманду в нашу семью. Она настоящая женщина Lancome и привнесет в наш мир свой безграничный талант актрисы и певицы, естественную красоту и огромную любовь к жизни. Она прекрасно олицетворяет наши ценности, и мы с нетерпением ждем нашего сотрудничества».

Фото: Nico Bustos for Lancome

Аманда Сейфрид известна по роли Софи в серии мюзиклов «Мамма Mia!», номинированных на «Золотой глобус», также ролью в фильме Саймона Кертиса «Невероятный мир глазами Энцо». В следующем году актриса снимется в картине Дэвида Кеппа «You Should Have Left», где сыграет вместе с Кевином Бейконом, примет участие в съемках «A Mouthful of Air» Эми Коппельман, продюсером фильма выступила Труди Стайлер. В фильмографии актрисы есть такие картины, как «Отверженные», «Третий лишний 2» и «Дневник пастыря». Помимо съемок, 34-летняя актриса занимается благотворительностью и сотрудничает с обществом защиты животных Best Friends Animal Society.