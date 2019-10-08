Группа ГАЗ увеличила продажи LCV на 33% в сентябре

В сентябре объем продаж легких коммерческих автомобилей Группы ГАЗ составил 6 тыс. машин, увеличившись тем самым на 33% по сравнению с показателем прошлого года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), всего за девять месяцев года рост продаж автомобилей ГАЗ составил 1,72% – удалось реализовать 42,4 тыс. машин.

Автомобильный рынок России в сентябре снизился на 0,2%, было продано 157,2 тыс. машин. В целом по итогам трех кварталов года рынок упал на 2%, было продано 1,27 млн машин.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер называет неплохим результатом показатели сентября и говорит о том, что по итогам года можно ожидать небольшого снижения рынка до 1,76 млн шт. (в прошлом году – около 1,8 млн машин.– “Ъ-Приволжье”). По словам господина Шрайбера, неопределенности добавляет вероятность увеличения утилизационного сбора в 2020 году: «Если такое решение будет принято на самом деле, то это поставит вопрос о долгосрочной перспективе российского автомобильного рынка в целом. Однако краткосрочно продажи импортных автомобилей могут получить искусственное ускорение, конечно, за счет продаж в последующий период».

Анастасия Еремина