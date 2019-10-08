Замначальника отдела судебных приставов в Сочи обвиняется в превышении полномочий

В суд передано уголовное дело в отношении заместителя начальника Лазаревского отдела судебных приставов Сочи. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщают в СУ СКР по Краснодарскому краю, в декабре 2013 года судебный пристав-исполнитель возбудил на основании судебного решения производство, согласно которому местная жительница была обязана снести самовольно возведенное кафе в Лоо. В декабре 2015 года в районный отдел судебных приставов поступил акт о якобы сносе объекта. Пристав вынес решение об окончании исппроизводства, о чем внес сведения в информационную систему ФССП РФ. Судом это квалифицировано, как превышение должностных полномочий.

Уточняется, что впоследствии мужчина, чтобы скрыть данный факт, удалил из информационной системы сведения о принятом им решении. По данным следственного ведомства, до настоящего времени кафе не снесено, и данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки. Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ по краю.

Василий Хитрых