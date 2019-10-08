Суд приступил к рассмотрению дела о получении взятки белгродским экс-чиновником

Свердловский районный суд Белгорода приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению бывшего замначальника комитета земельных и имущественных отношений мэрии облцентра Юрия Наумова в получении взятки через посредника в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и Александра Лозового в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, арендовавший участок земли в Белгороде местный коммерсант обратился к знакомому с просьбой оказать содействие в приобретении участка в рассрочку на три года. Денежное вознаграждение первоначально было обозначено в 10% от кадастровой стоимости земельного участка — 1,2 млн руб. В дальнейшем в процессе общения чиновник снизил сумму взятки до 800 тыс. руб.

11 июля 2018 года Юрий Наумов получил первую часть взятки в сумме 400 тыс. руб. и организовал процесс подготовки распорядительного документа на передачу участка в собственность коммерческой структуры. 30 октября 2018 года в его рабочем кабинете была передана вторая часть вознаграждения — еще 400 тыс. руб. После передачи денег Юрий Наумов был задержан на месте происшествия сотрудниками УФСБ России по Белгородской области.

Ирина Лобанова