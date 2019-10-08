ЖК «Атмосфера»: время идет – цена растет!

Традиционно осень является сезоном активных продаж жилой недвижимости. Если есть потребность в решении квартирного вопроса, то сейчас самое время сделать это!

На разной стадии готовности дома покупка квартиры имеет свои преимущества. На каком этапе строительства лучше покупать жилье? Оптимальный вариант – покупка квартиры незадолго до окончания строительства ЖК.

Почему?

1. Возможность скорейшего заселения.

Платите за аренду? Живете с родственниками в стесненных условиях? Купив квартиру в ЖК «Атмосфера»1, вы гарантированно отпразднуете новоселье уже в первом квартале 2020 года.

2. Безопасно.

ЖК «Атмосфера» находится в высокой стадии готовности (86%), близок срок ввода дома в эксплуатацию, а значит, риск недостроя минимален. С момента начала стройки прошло 18 месяцев – достойный срок, чтобы покупатель мог оценить темпы и качество строительства и убедиться в надежности застройщика2.

3. «Своими глазами».

Каркас дома полностью готов, ведутся внутренние строительные работы. На этом этапе у покупателей появляется возможность посетить строительную площадку, увидеть и выбрать свою будущую квартиру.

В рамках экскурсии вы сможете лично прочувствовать каждое помещение своей будущей квартиры, мысленно расставить мебель, оценить вид из окон и прогуляться по просторному холлу с панорамными окнами.