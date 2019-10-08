ЖК «Атмосфера»: время идет – цена растет!

Традиционно осень является сезоном активных продаж жилой недвижимости. Если есть потребность в решении квартирного вопроса, то сейчас самое время сделать это!
На разной стадии готовности дома покупка квартиры имеет свои преимущества. На каком этапе строительства лучше покупать жилье? Оптимальный вариант – покупка квартиры незадолго до окончания строительства ЖК.
Почему?
1. Возможность скорейшего заселения.
Платите за аренду? Живете с родственниками в стесненных условиях? Купив квартиру в ЖК «Атмосфера»1, вы гарантированно отпразднуете новоселье уже в первом квартале 2020 года.
2. Безопасно.
ЖК «Атмосфера» находится в высокой стадии готовности (86%), близок срок ввода дома в эксплуатацию, а значит, риск недостроя минимален. С момента начала стройки прошло 18 месяцев – достойный срок, чтобы покупатель мог оценить темпы и качество строительства и убедиться в надежности застройщика2.
3. «Своими глазами».
Каркас дома полностью готов, ведутся внутренние строительные работы. На этом этапе у покупателей появляется возможность посетить строительную площадку, увидеть и выбрать свою будущую квартиру.
В рамках экскурсии вы сможете лично прочувствовать каждое помещение своей будущей квартиры, мысленно расставить мебель, оценить вид из окон и прогуляться по просторному холлу с панорамными окнами.
Важно, что все квартиры сдаются с отделкой, качество которой вы также сможете оценить при посещении ЖК «Атмосфера»: входные и межкомнатные двери, фурнитуру, сантехнику, обои и линолеум, и пока дом достраивается, вы можете заняться подбором мебели и предметов интерьера.
4. Экономия.
Как известно, перед вводом дома в эксплуатацию застройщик проводит ФИНАЛЬНОЕ увеличение цен, а после регистрации прав собственности непроданные квартиры (если таковые остаются у застройщика) вырастают в стоимости в среднем еще на 3–6%.
ПредФИНАЛЬНОЕ увеличение цен в ЖК «Атмосфера» состоится 1 ноября, поэтому при покупке квартиры по действующим ценам вы существенно экономите3.
5. Шанс купить квартиру желаемой планировки еще есть.
Со старта продаж прошло уже полтора года, и за это время реализована большая часть квартир, но вы еще можете стать обладателем квартиры с желаемым планировочным решением.
Например, квартир-студий в продаже осталось всего три, однокомнатных квартир (36,85 кв. м) – только две, квартир формата 2С (52,7 кв. м) – три, и осталась последняя классическая двухкомнатная квартира (56,21 кв. м).
Запишитесь на просмотр квартиры своей мечты! Не упустите возможность приобрести квартиру выгодно. Сдача дома уже скоро.
Узнайте подробности в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group4 по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.
1ЖК «Атмосфера» – строящийся многоквартирный дом по адресу: Пермский край, город Пермь, Свердловский район, ул. Краснополянская, 21. Застройщик – ООО СЗ «СИТИ Проект», проектная декларация на сайте Единой информационной системы жилищного строительства: https://наш.дом.рф/, а также на сайте pancityproject.ru и https://atmosferaperm.ru.
2Застройщик – ООО СЗ «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте pancityproject.ru и https://atmosferaperm.ru, а также на сайте Единой информационной системы жилищного строительства: https://наш.дом.рф/. Продажа осуществляется по договору участия в долевом строительстве (на осн. 214-ФЗ от 30.12.2004).
3Предоставляется скидка в размере 3% от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности, при внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение 15 дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве. Указанная в данном пункте скидка применяется как при покупке за счет собственных, так и за счет заемных средств, в том числе при оплате части стоимости квартиры средствами госсубсидий.
4Общество с ограниченной ответственностью «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».