Зарплата в Ижевске выросла за год на 7%

По итогам третьего квартала 2019 года средняя зарплата в Ижевске составила 31,2 тыс. руб. Это на 7% больше показателя третьего квартала прошлого года, сообщает пресс-служба сервиса «Авито». В целом по России средний размер зарплаты вырос на 6% и составил 38,2 тыс. руб.

По данным «Авито», самыми высокооплачиваемыми сферами среди самых популярных в Ижевске стали «транспорт и логистика», «строительство» и «производство, сырье, сельское хозяйство». По итогам третьего квартала среднемесячная зарплата в этих сферах составляет 38,5 тыс. руб., 35,9 тыс. руб. и 29,6 тыс. руб.

Среди 23 крупнейших городов России по уровню зарплат лидируют Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Жители этих городов в среднем получают 58,7 тыс. руб., 48,5 тыс. руб. и 39,87 тыс. руб. При этом Москва лидирует по уровню динамики — зарплаты в городе выросли за год на 15%.