В Нижегородской области сократилась выработка электроэнергии и выросло ее потребление

По итогам девяти месяцев года выработка электроэнергии сократилась на 7,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года до 6,9 млрд кВт/ч. При этом потребление ресурса в это время выросло на 1,8% до 15,3 млрд кВт/ч.

Как сообщает филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики» (Нижегородское РДУ), дефицит электроэнергии покрывался за счет перетоков из смежных энергосистем. За девять месяцев переток составил 8,4 млрд кВт/ч.

В сентябре потребление электроэнергии в регионе выросло на 5,2% до 1,6 млрд кВт/ч, выработка ресурса выросла на 11,2% до 701,6 млн кВт/ч.

Анастасия Еремина