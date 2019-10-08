«Башсельхозтехника» продает активы в Уршаке стоимостью 225,06 млн рублей

Унитарное сельхозпредприятие «Башсельхозтехника» назначило на 11 ноября аукцион по продаже имущества предприятия. На торги выставлен склад общей площадью 15,68 тыс. кв. м в поселке Уршак Зубовского сельсовета в Уфимском районе.

Начальная цена актива определена в 225,06 млн руб. Шаг аукциона — 1,12 млн руб., задаток — 45,01 млн руб. Заявки от претендентов принимаются до 1 ноября, сообщается на сайте проведения торгов.

Минземимущество согласовало продажу активов 4 октября. В объявлении о торгах сообщается, что склад с апреля 2018 года находится в залоге у АО «Росагролизинг». Под складом расположен участок, находящийся в пользовании предприятия.

Уставный капитал ГУСП «Башсельхозтехника» — 158,37 млн руб. Предприятие занимается оптовой продажей машин и оборудования. Выручка в 2018 году составляла 260,25 млн руб., чистый убыток — 32,83 млн руб.

Майя Иванова