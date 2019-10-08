Губернатор Кубани улучшил показатели рейтинга влияния глав субъектов РФ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поднялся с 17-й на 16-ю строчку в рейтинге влияния глав субъектов России. Список составлен Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Глава Кубани набрал в сентябрьском рейтинге 5,50 баллов.

В первой тройке лидеров – мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Как комментирует гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов, в центре региональных информационных кампаний оказывается проведение конкурсов на замещение должностей мэров ряда значимых городов, в том числе – Сочи. Эти перестановки будут иметь наибольшее влияние на внутриэлитную ситуацию в тех субъектах, где с соответствующими городами связаны наиболее значимые интересы региональных и федеральных игроков. К примеру, новый мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил о планах проведения масштабной земельной ревизии в городе.

Отмечается, что на позиции фигурантов рейтинга в сентябре 2019 года наибольшее влияние оказали итоги Единого дня голосования, проведение крупных международных форумов, реализация инфраструктурных проектов, вопросы бюджетного планирования, а также публичные скандалы, затрагивающие социальную проблематику.

Напомним, 30 сентября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев приняли участие в открытии крупнейшего на юге предприятия по выпуску кондитерских изделий. Что касается выборов на Кубани, то эксперты считают, что по сравнению с другими регионами, они прошли в достаточно спокойном режиме. «Большое количество избирателей, разные уровни выборов, достаточно много кандидатов. Я бы отметил, что большинство избирательных участков находились на первом этаже, не возникало проблем для маломобильных групп населения. Были созданы все условия, это немаловажно, во многих регионах с этим не так просто», – сказал тогда заместитель председателя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

Василий Хитрых