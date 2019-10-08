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Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ   |  купить фото

В Ростове установят 174 новых светофора

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуру Ростова ищет подрядчика, который до конца этого года установит в городе 174 новых светофора. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Исполнитель должен будет снять старые транспортные и пешеходные светофоры, а затем установить новые. Новые светофоры появятся на 12 улицах, трех перекрестках и на площади Свободы. Максимальная цена контракта составляет около 2,2 млн руб. Подрядчика выберут 17 октября.

Дарья Голякова


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