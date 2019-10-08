«Санторини — настоящая жемчужина Греции»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает, какая атмосфера царит на Санторини и какими блюдами на острове можно угоститься.

Греция сегодня! Остров Санторини. Отправляться нужно именно сейчас, потому что в ноябре может быть холодновато. А пока Эгейское море терпеливо хранит тепло, собранное за лето. Туристов уже не так много, но сезон не кончился, и ты с наслаждением уплетаешь осьминожек-гриль, медленно потягиваешь неповторимо вкусное винцо и просто впитываешь в себя всю местную палитру цвета, звука, аромата. Такого сочетания оттенков неба, моря, пляжей, бело-синих домиков на склонах не встретишь больше нигде.

А сколько на острове баров, таверн, пляжных грилей, кафе, ресторанов, не знает, наверное, никто, кроме местной налоговой службы. Прекрасны они не только кухней, но и панорамами, которые открываются с их террас. Обязательно отведайте нежнейшего сыра «Хлоро» — он просто тает во рту. Из мясных блюд стоит попробовать стифадо из говядины, вяленый свиной окорок апоксти, мясо кролика под яичным соусом, домашние колбаски, а морепродукты — это само собой.

Хотя, главное, конечно,— это тепло моря и солнца, которыми пропитано все вокруг. Романтический Санторини — настоящая жемчужина и археологическая гордость Греции. Он входит в группу овеянных древними мифами Кикладских островов, а на морских картах и в путеводителях часто отмечен как Тира, Фера или Санторин. Фантастически красивые местные закаты стали своеобразной визитной карточкой острова. Они бессчетное количество раз запечатлены мастерами кино и фотографии. Но ваш снимок никак не окажется лишним. Ведь это символ не только Санторини, но и всей Греции.