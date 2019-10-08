Автовокзалы в Башкирии планируют сдавать в долгосрочную аренду

В правительстве Башкирии до конца года намерены определить модель использования 19 региональных автовокзалов, сообщил сегодня на пресс-завтраке газеты «Коммерсантъ-Уфа» глава госкомтранса республики Тимур Мухаметьянов. Состояние вокзалов он назвал плачевным, отметив, что на их капитальный ремонт требуется более 1 млрд руб. Госкомтранс совместно с собственником вокзалов — ГУП «Башавтотранс» — подготовил предложения по их эксплуатации «в увязке с развитием межмуниципальной сети». При этом глава ведомства не исключил передачи вокзалов в долгосрочную аренду частному бизнесу, как это сделали в ряде российских регионов. Он отметил, что «уже сегодня есть потенциальные инвесторы, готовые вложить средства в долгосрочную аренду при понимании использования этих павильонов под обустройство торговых точек, ресторанов». Самих инвесторов при этом Тимур Мухаметьянов не раскрыл.

Булат Баширов