Прикладное искусство

В Лондоне завершилась выставка современного декоративного искусства, PAD London. Уникальный камерный формат выставки на Беркли-сквер собирает всего на нескольких сотнях квадратных метров лучшие образцы предметов декоративного искусства ХХ века и привлекает участников и коллекционеров со всего мира. В том числе самых авангардных ювелиров.

В нынешнем году украшения для 13-й выставки PAD были отобраны под экспертным руководством основателя одной из самых значимых ювелирных галерей Европы Symbolic and Chase, Мартина Тревиса. К уже постоянным участникам Syzan Syz, Glenn Spiro, Hemmerle, Walid Akkad в нынешнем году присоединились Boghossian, Fabio Salini, Anna Hu, Taffin, a также галерея Elisabetta Cipriani. Проект куратора Валери Демур Object d'Emotion участвовал во второй раз с обновленным составом участников.

Сочетания традиционных техник и драгоценных камней с новыми и неожиданными материалами — деревом, керамикой или артефактами древности способствуют переосмыслению понятия ценности и сближению ювелирного дела с современным искусством.

Taffin

Taffin, серьги из золота и керамики с рубелитами Taffin, серьги из золота и титана с бриллиантами Taffin, колье из золота и керамики

Джеймс де Живанши, Нью-Йоркский ювелир с французскими корнями выставляется в Европе впервые, и это, безусловно, большое событие. Племянник Юбера Живанши вырос в семье творцов и выбрал для себя ювелирное искусство как форму художественного выражения. Украшения Taffin не спутать ни с какими другими: графичные композиции, смелые контрастные сочетания цветов и материалов, скульптурные формы, узнаваемая закрепка камней шипом вверх составляют уникальную идентичность дизайнера. Керамика — доминирующий, но не единственный материал в работах ювелира: венецианские бусины, галька, дерево, резина в сочетании с драгоценными камнями бесконечно расширяют «палитру». В поисках идеального исполнения проходит множество экспериментов, ведь творческий процесс знаком Джеймсу де Живанши не понаслышке. Работая в жанре «ювелирные украшения как искусство», в Taffin не забывают сделать их удобными.

Hemmerle

Hemmerle, серьги из белого золота с натуральными жемчужинами и бриллиантами Hemmerle, серьги из сплава железа т белого золота с бриллиантами

В 1995 году на рубеже столетнего юбилея мюнхенский ювелирный дом под руководством третьего поколения семьи круто изменил направление. Вдохновившись эстетикой авангарда, в Hemmerle впервые начали крепить крупные, серьезные бриллианты в черный металл. Сочетая в своих работах лаконичный модернизм с безупречностью ювелирного мастерства, марка выбрала курс на арт-рынок и не перестает удивлять его коллекционеров работой с традиционно не ювелирными металлами. В мастерских Hemmerle c немецким перфекционизмом оправляют драгоценные камни в сталь, алюминий, бронзу и даже дерево. В этом году на PAD ювелиры продемонстрировали и скульптурную резьбу по камню: голубые, будто наполненные воздухом, шары, стянутые металлическими нитями, вырезаны из аквамарина.

Glenn Spiro

Glenn Spiro, браслеты из необработанных кристаллов морганитов Glenn Spiro, серьги из раковин и бриллиантов Glenn Spiro, браслет из латуни с бриллиантами

Британский ювелир, проработавший 25 лет в тени известных имен, представил собственную линию украшений G всего лишь в 2014 году. Все прошедшие пять лет Гленн Спиро неустанно экспериментирует с материалами и собственным стилем. В его коллекции уникальные бриллианты и драгоценные камни сочетаются с древнеегипетскими артефактами, деревом и даже морскими раковинами. Ювелир много и успешно работает с титаном, современная драгоценная классика в исполнении его женевского ателье поражает легким весом при выдающихся размерах.

Elizabetta Cipriani

Ai Weiwei, кольца Ring W и Ring M из золота, 2018 год, галерея Elisabetta Cipriani Catherine Opie, серьги Mary, камеи из карнелиана и халцедона, оправленные в розовое золото, 2019 год, галерея Elisabetta Cipriani Catherine Opie, брошь Oliver and Mrs Nibbles, камея из сардоникса, оправленная в золото, 2019 год, галерея Elisabetta Cipriani Chiharu Shiota, колье Carrying Memory из золота и оксидированного серебра, 2018 год, галерея Elisabetta Cipriani Илья и Эмилия Кабаковы, браслет The Fly из золота с изумрудами и бриллиантами, 2010 год, галерея Elisabetta Cipriani

Елизаветта Киприани — основатель одноименной галереи в Лондоне, уже несколько лет успешно вовлекает художников в ювелирные коллаборации. По ее инициативе разработали ювелирную коллекцию Заха Хадид, Илья и Эмилия Кабаковы. В текущем году на PAD представлены результаты ее сотрудничества с известным художником Ай Вей Веем. Когда ювелирное украшение создано художником, сомнений нет — это искусство.

Помимо эксклюзивного соавторства Елизаветта представляет и самостоятельных молодых дизайнеров, среди них John Moore и недавние выпускницы MA Design CSM и Noor Fares и Maria Sole Ferragamo, работающая с кожей.

Object d'Emotion by Valerie Demure

Alice Ciccolini, кольцо Jodhpur из золота с аквамарином и эмалью, галерея Object d’Emotion – Valerie Demure Melanie Georgacopoulos, колье из перламутра и жемчуга, галерея Object d’Emotion – Valerie Demure Francesca Villa, серьги Electrify из золота с винтажными английскими пуговицами, голубыми и оранжевыми сапфирами, галерея Object d’Emotion – Valerie Demure Francesca Villa, кольцо Above the Clouds из розового золота с розовым опалом, аметистом и мандариновыми гранатами, галерея Object d’Emotion – Valerie Demure Silvia Furmanovich, колье Amphora из золота с коричневыми бриллиантами, яшмой и японским стеклом, галерея Object d’Emotion – Valerie Demure Silvia Furmanovich, серьги Floral Ceramic из золота с коричневыми бриллиантами, огненными опалами и керамикой, галерея Object d’Emotion – Valerie Demure Yael Sonia, колье Open Plane из желтого золота с таитянским жемчугом и бриллиантами, галерея Object d’Emotion – Valerie Demure Yael Sonia, кольцо Brilliant Solo Twist из желтого золота с таитянским жемчугом и бриллиантами, галерея Object d’Emotion – Valerie Demure Ioanna Souflia, колье Adieu из розового золота с мрамором и серыми бриллиантами, галерея Object d’Emotion – Valerie Demure Neha Dani, серьги Arunima из титана и золота с огненными опалами, голубыми сапфирами, желтыми и оранжевыми бриллиантами, галерея Object d’Emotion – Valerie Demure

Французский куратор Валери Демюр, известная своей поддержкой независимых дизайнеров, уже не первый год привлекает внимание к новому поколению ювелиров. В нынешнем году на PAD в рамках своего проекта Object d'Emotion Валери представила новые работы Silvia Furmanovich и Alice Ciccolini, а также дополнила звездный состав дизайнеров работами Neha Dani, Francesca Vila и Yael Sonia. Известная своими украшениями в технике маркетри Сильвия Фурманович после своей поездки в Японию в текущем году увлеклась миниатюрной живописью. Страсть дизайнера к изучению редких и исчезающих ремесел настолько сильна, что каждая ее коллекция открывает все более удивительные уникальные техники. Кольца Алис Чикколини искусно вырезаны из цельного камня и дополнены золотыми пластинами с эмалевым рисунком. Это продолжение долговременного сотрудничества Алис и индийского мастера Амаля Кумара из старейшей династии эмальеров.

Инесса Ковалева