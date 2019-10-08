Доля рубля в иностранных активах российских банков превысила уровень 2015 года

Доля рубля в иностранных активах российского банковского сектора выросла на 0,7 процентного пункта (п. п.) за второй квартал 2019 года — до 13,4%. Это наиболее высокий показатель с третьего квартала 2014 года, когда доля рубля составляла 16,4%, свидетельствует статистика ЦБ. Доля доллара в иностранных активах за тот же период выросла с 55,5% до 56,3%, а доля евро снизилась на 1,6 п. п., до 23,1%. Доля прочих валют не изменилась.

Иностранные обязательства банковского сектора в рублях выросли с 21,6% до 24,7% за второй квартал, достигнув максимального значения с 2002 года. Доля доллара снизилась с 55,3% до 53,7%, а доля евро — с 16,5% до 14,7%.

Ранее ЦБ зафиксировал снижение вкладов в иностранной валюте. Вклады россиян в иностранной валюте в августе снизились на 1,2%. До этого Банк России предупредил кредитные организации о рисках, которые могут возникнуть при размещении средств в европейские активы из-за отрицательных ставок. Отмечалось, что банки не могут привлекать средства своих клиентов в этой валюте по отрицательным ставкам, поскольку это не предусмотрено российским законодательством. Из-за этого они вынуждены предлагать им условия лучше тех, которые сами имеют при размещении валюты с отрицательной доходностью.

Почему валютные вкладчики впервые за долгое время начали забирать средства с депозитов — в материале “Ъ”.