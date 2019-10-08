В ТЦ Петербурга растет число заведений общепита

За третий квартал текущего года в торговых центрах Петербурга были открыты 32 новых заведения общепита против девяти за аналогичный период прошлого года. Одной из тенденций, по данным Colliers International, стало сокращение площадей заведений в фуд – кортах с 200–230 кв. м до 60–80 кв. м.

На фоне открытия заведений общепита интерес к сфере развлечений в ТЦ снижается. За июль – сентябрь в составе торговых комплексов появилось всего пять новых арендаторов этого профиля. Аналитики объясняют снижение числа открытий тем, что сегмент близок к насыщению. В то же время фудхоллы и фудмаркеты только начинают завоевывать рынок.

В Colliers International добавили, что собственники ТЦ понимают необходимость преобразований и стараются усилить гастрономические зоны.