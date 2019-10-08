В Екатеринбурге арестовали женщину, которая под видом чиновницы обманывала людей при покупке жилья

В Екатеринбурге арестована подозреваемая в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК) на территории Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Об этом сообщило управление МВД по ХМАО.

По версии следствия, жительница Сургута 1980 года рождения, представляясь сотрудницей администрации города, предлагала купить жилье «по привлекательной цене». После соглашения на покупку квартиры подозреваемой передавались деньги, но оформление документов затягивалось, по разным причинам сделки срывались. Всего так были обмануты 25 жителей Сургута и Сургутского района. Женщина была задержана УМВД по Екатеринбургу при получении денег от одной из жертв.

По предварительным данным, ее действия только в ХМАО могли нанести ущерб на сумму не менее 40 млн руб. Аналогичные дела возбуждены еще в трех регионах УрФО. Ранее она была судима за имущественные преступления, добавили в УМВД по ХМАО.