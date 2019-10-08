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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Участники общественных слушаний высказались против строительства Ледовой арены на Стрелке

Решения слушаний носят рекомендательный характер.

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Жители домов, расположенных по близости от арены «Нижний Новгород», в ходе общественных слушаний в администрации Канавинского района высказали сомнения и возражения по поводу будущего строительства на Стрелке Ледовой арены.


Как сообщила ЪФМ архитектурный критик Марина Игнатушко, участвовавшая в слушаниях, формально на обсуждение был вынесен технический и сугубо профессиональный вопрос разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства. Проще говоря, речь должна была идти об увеличении высотности будущей Ледовой арены и о сохранности памятника истории и архитектуры, каковым является Собор Св. Александра Невского.

Однако собравшиеся, а таких было около 15 человек, высказывались против строительства в принципе.

Марина Игнатушко пояснила ЪФМ, каковы основные мотивы возражений общественности против строительства Ледовой арены на Стрелке.

Напомним, что Ледовый Дворец планируют сделать не двух-, а пятиэтажным. Об этом говорится в приказе департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, опубликованном на сайте городской администрации. Высота сооружения будет 38 метров. При этом высота стадиона «Нижний Новгород» 49 метров, высота собора Александра Невского 68 метров.

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