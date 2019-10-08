В Екатеринбурге скончался известный юрист

В Екатеринбурге, 6 октября, скончался известный юрист Демьян Бахрах. Ему было 87 лет. Демьян Николаевич заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор, возглавлявший с 1979 года кафедру советского государственного права, а с 1988 по 2000 год кафедру административного права.

«Благодаря его огромной творческой энергии, научному и педагогическому таланту в Свердловском юридическом институте – Уральской государственной юридической академии – Уральском государственном юридическом университете сложилась крупная научная школа, занимающаяся актуальными проблемами теории административного права и государственного управления», — говорится в сообщении УрГЮУ.