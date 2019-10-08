Директора МКУ «Пермская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» выберут по конкурсу

Администрация Перми объявила конкурс на замещение должности директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек». Как сообщается на сайте мэрии, документы кандидатов будут приниматься до 8 ноября. В состав конкурсной комиссии, помимо чиновников и депутатов гордумы, входят представители общественных организаций защитников животных «Доброе сердце», «Островок Надежды», фонда «Верность».

Кандидаты на должность директора МКУ должны иметь высшее образование по определенным специальностям, стаж работы на руководящих должностях должен составлять менее пяти лет.