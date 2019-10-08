Ремонт улицы Мужвайская завершили в Ижевске

В Ижевске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали ул. Мужвайская. Протяженность участка составила 1,4 км, из них 760 м были отстроены почти с нуля, сообщает пресс-служба городской администрации. Ранее на этом месте пролегала грунтовая дорога.

«В процессе ремонтных работ специалистами ДП "Ижевское" уложены 16,6 тыс. кв. м нового двухслойного асфальтобетонного покрытия проезжей части, построена парковка для автомобилей площадью 425 кв. м. Протяженность установленных бордюров, включая пешеходную зону и зону парковки составила 5,3 км, площадь обновленного и построенного заново тротуарного покрытия — 825 кв. м. Работы в рамках госконтрактов были завершены на объекте еще в сентябре, однако к настоящему моменту выполнены дополнительные объемы и устранены все замечания заказчика»,— говорится в сообщении.