Самарская область влилась в турпоток

Самарскую область в прошлом году посетили около 1,2 млн туристов, что на 13,4% больше, чем годом ранее. Эксперты связывают рост туристической популярности региона не только с прошедшим в Самаре чемпионатом мира по футболу, но и с развитием соответствующей инфраструктуры. По их мнению, при правильном продвижении Самарской области объем туртопока в регион к 2025 году может вырасти до 2,3 млн человек.



Чемпионский результат

По данным министерства культуры региона, Самарскую область в 2018 году посетили 1,2 млн туристов, это на 13,4% больше, чем в 2017 году. По данным ведомства, объем туристических услуг в регионе вырос на 16%, гостиничных услуг и специализированных средств размещения — более чем на 100%.

Эксперты связывают рост турпотока с проведением в Самаре чемпионата мира по футболу, однако отмечают, что такого интереса к региону не удалось бы добиться без создания необходимой инфраструктуры. «Футбол — это информационный повод посетить город. Но туристы бы не появились, если бы город и область не подготовили бы соответствующую инфраструктуру — аэропорт, гостиницы, набережную, фасады, фан-зону и пешеходную зону на Куйбышева. Список не очень длинный, но достаточно приличный по сравнению с тем, что было сделано за последние 30–40 лет»,— объясняет коммерческий директор компании «Самараинтур» Михаил Сегал.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский дает достаточно высокую оценку туристическому потенциалу Самарской области: «Наличие природных и историко-­культурных достопримечательностей вкупе с достаточно современной, созданной в рамках подготовки к играм ЧМ2018 транспортной инфраструктурой создают предпосылки для дальнейшего роста турпотока как за счет россиян, так и за счет иностранных граждан».

Ставка на бизнес

Михаил Сегал считает, что Самаре необходимо обратить внимание на развитие делового туризма: «Нужно развивать деловой, бизнес-­туризм. Если сравнивать с Казанью, то Самара находится в более в выигрышном положении по транспортной логистике. У нас и река, и железная дорога. Мы живем по центру Волги, вокруг нас живут 22 млн человек». Эксперт напоминает, что правительство Самарской области уже заключило с Национальным конгресс-бюро соглашение о сотрудничестве по вопросам продвижения событийного потенциала региона на международном уровне и интеграции региона в мировую индустрию встреч. «Сейчас в основном едут в Сочи, в Казань. Потому что есть куда ехать, поспать, поесть, пройтись, организовать культурную программу. Вот к этому надо стремиться»,— рассуждает господин Сегал.

С ним соглашается президент Гостинично-­туристской ассоциации Ирина Фан-­Юнг. «Нужны комплексные меры по привлечению в регион международных мероприятий по аналогу Казани, работа по продвижению туристических ресурсов региона, формирование предложений для индивидуальных туристов, которые гипотетически могут приезжать из соседних регионов и провести хотя бы выходные. Медицинский потенциал тоже неплохой»,— говорит Ирина Фан-­Юнг, добавляя, что сейчас Самарская область, в первую очередь, нуждается в грамотном системном продвижении.

По мнению Ильи Жарского, Самарская область может стать привлекательным местом для гостей и в сфере экотуризма. «Среди природных достопримечательностей региона важно отметить в первую очередь национальный парк „Самарская Лука“, нацпарк „Бузулукский бор“ и Жигулевский заповедник имени Спрыгина. А также ландшафтные заказники — Васильевские острова и Сергиевские минводы»,— перечисляет господин Жарский.

Однако и здесь, по мнению эксперта, нужна грамотная информационная кампания. «По сути, единственное, что нужно для развития экотуризма в регионе — минимальные инвестиции в „раскрутку“, то есть рекламную кампанию, которая позволит донести до россиян информацию о том, что такие заповедные места в регионе есть, и что добраться до них несложно, поскольку в регионе уже есть современный аэропорт, качественные дороги, гостиничный фонд и так далее. К сожалению, в этом направлении делается не так уж и много, что, на мой взгляд, мешает формированию имиджа Самарской области в качестве туристической Мекки»,— считает Илья Жарский.

Что посмотреть в Самарской области Самарская набережная: визитная карточка города, одна из самых протяженных в России, ее длина составляет около 5 километров. Летом здесь работают благоустроенные пляжи, есть велодорожки и спортивные площадки. Зимой аллеи частично заливают под каток. Бункер Сталина: оборонительное сооружение было построено в 1942 году в Самаре, которая тогда называлась Куйбышевом, в обстановке чрезвычайной секретности специально для верховного главнокомандующего. Сейчас здесь расположен музей, а сам бункер остается уникальным инженерным сооружением, расположенным на глубине 37 метров. Музей «Самара Космическая»: фасад здания музея украшает подлинная ракета «Союз» — единственная в Европе вертикально установленная ракета-­носитель в собранном виде. Большая часть экспонатов музея — настоящая космическая техника, такая как спускаемые аппараты «Янтарь?4К1» и «Ресурс Ф?1», ракетный двигатель НК?33 и другие. Парковый комплекс истории техники имени Сахарова: музей разместился на месте бывшей свалки строительных отходов в Тольятти на площади 38 га. Здесь собраны более 450 экспонатов техники: авиационной, космической, инженерной, железнодорожной, автомобильной, бронетанковой, сельскохозяйственной, ракетной, а также артиллерийских орудий и систем вооружения военно-­морского флота. Национальный парк «Самарская Лука»: местность, образованная изгибом самой большой европейской реки Волги в ее среднем течении и Усинским заливом Куйбышевского водохранилища. Жигули, средняя высота которых около 300 метров,?— единственные горы тектонического происхождения не только на Волге, но и на всей территории Русской равнины. Всего в «Самарской Луке» насчитывается около 200 природно-­исторических памятников.

Местные бренды

По информации министерства культуры, увеличению туристического потока в Самарскую область способствуют проекты, как уже ставшие брендом для региона, так и новые. Это Грушинский фестиваль, а также фестивали «ВолгаФест», «Сызранский помидор» и «Серебряные трубы Поволжья». В рамках нового проекта «Культурное сердце России», который в этом году организуется по поручению губернатора Дмитрия Азарова, в регионе проводится множество мероприятий на открытых площадках — концерты, фестивали, шествия, карнавалы, выставки. Еще одно мероприятие, которое может привлечь в регион туристов — это проведение в Самаре пивного фестиваля, идея которого родилась в мае на выездном совещании по развитию туристско-­рекреационного кластера в Самарской области. Кроме того, в регионе планируется возродить фестиваль «Рок над Волгой».

Ирина Фан-­Юнг отмечает, что такие широкомасштабные мероприятия выгодны для региона. Однако, по ее словам, городские гостиницы в меньшей степени испытывали прирост во время проведения «Рока над Волгой»: «Потому что люди размещались не в городских гостиницах. Сейчас, может быть, привлекут какой-то иной сегмент, и, возможно, гостиницы загрузятся». Эксперт подчеркивает, что для увеличения интереса к региону желательно проводить международные мероприятия, которые должны проходить системно — минимум один раз в три месяца.

По мнению Михаила Сегала, любое событийное мероприятие повышает интерес к региону: «Самара была столицей событийного туризма Советского Союза. Грушинский фестиваль собирал по 100 тысяч людей, что для Советского Союза было уникальным явлением. Надо брендировать какие-то свои потенциалы и продвигать их бюджетными деньгами. И это вернется нам сторицей. Каждый вложенный руб­ль в туризм вернет 10 руб­лей, и на каждый вложенный руб­ль будет 15 рабочих мест».

Жигулевские выходные

По мнению директора Туристского информационного центра Самарской области (ТИЦ) Ксении Звонковской, чтобы оставаться привлекательными для туристов, необходимо постоянно совершенствоваться, предлагая первоклассный туристский опыт и уникальные впечатления от поездки. «В последние годы модель потребления изменилась в сторону выбора поездок формата city-break (короткие поездки на выходные в другую страну), в рамках которой путешественники стараются совместить в одной поездке несколько целей и форматов отдыха. Предложения типа city-break в регионе используются достаточно давно — очень много разнообразных программ на выходные дни, как для детей, так и для взрослых»,— рассказывает госпожа Звонковская.

В этом плане Самарская область может предложить туристический маршрут «Жигулевские выходные» — трехдневная экскурсия по городам области с посещением Самарского областного художественного музея, паркового комплекса истории техники имени К.Г. Сахарова, музея АвтоВАЗа, объектов нацпарка «Самарская Лука» и Жигулевского государственного природного заповедника имени И.И. Спрыгина, а также дегустацией знаменитого местного пива, мастер-­классом по приготовлению брендового торта Сызрани «Паутинка».

В этом году стартовали и новые железнодорожные туристские проекты. Это «В театр #Лучшепоездом!» — новый формат туров выходного дня на комфортабельных поездах в соседние регионы, сочетающий в себе путешествие, культурную программу и туризм. Ключевым объектом показа в рамках тура является театр, с обязательным посещением спектакля. Второй проект — «Поезд на пленэр» — нацелен на популяризацию путешествий по железной дороге, развитие внутреннего туризма и формирование имиджа региона как обладателя уникальных природных, экологических и историко-­культурных ресурсов.

По словам Ксении Звонковской, в ближайшие шесть лет, по оценкам Booking, большой популярностью будут пользоваться глэмпинги, отличающиеся от кемпингов в создании комфортных условий для путешественников в экзотических местах. «В России этот вид отдыха находится только в стадии зарождения, и в этом году в селе Смолькино Сызранского района Самарской области был запущен первый глэмпинг-парк, который находится вблизи девяти памятников природы. Необходимо постоянно анализировать мировые тренды, запросы и предпочтения целевой аудитории, создавать предложения, им соответствующие»,— считает госпожа Звонковская.

Еще одной из основных задач в части развития туризма, по ее словам, является наполнение туристскими предложениями территории в низкий сезон. «Одним из интереснейших предложений в области являются международные чемпионаты зимних видов спорта, такие как Snow Kite World Cup IKA (этап Кубка мира по сноукайтингу), проходящий ежегодно в Тольятти, и гонки на собачьих упряжках „Волга Квест“. В зимний сезон постепенно запускаются уникальные туристские зимние маршруты — в текущем году был апробирован и запущен зимний организованный маршрут на снегоходах на гору Стрельная. В регионе присутствуют и джиппинг-туры, и прогулки по воде на теплоходах, на воздушных подушках зимой, паломнические туры, активный отдых, экологический и иные виды отдыха»,— рассказывает госпожа Звонковская.

Михаил Сегал также напоминает, что в Самарской области разрабатывается проект туристско-­рекреационной зоны села Ширяево: «Я надеюсь, что проект будет реализован. Надеюсь, что будет реализован проект строительства горнолыжного комплекса на горе Отважная, о котором уже 15 лет говорят. Сейчас идут переговоры с Минприроды, вроде специалисты вынесли позитивное мнение, нет особых препятствий. Будут горнолыжка, гостиницы, рестораны, дорога, и люди приедут».

Не сбавляя темп Эксперты подчеркивают, что после проведения чемпионата регион стал интересен как для местных, так и для федеральных инвесторов. «Федеральные инвесторы обратили внимание на города, где были построены стадионы к ЧМ2018. И люди захотели вкладывать деньги в Самару, не только местные, но и федеральные — московские и питерские. Это один из важных результатов чемпионата. Сейчас стоит задача — не сбавлять темп по улучшению инфраструктуры — благоустраивать город, делать дороги, освещение, развязки, строить объекты. Это делает частный бизнес, но он не будет вкладываться в инфраструктуру, если не будет видеть, что поток в перспективе будет увеличиваться»,— объясняет Михаил Сегал.

Ксения Звонковская отмечает, что «традиционно после проведения крупных спортивных мероприятий прослеживается положительная динамика в увеличении туристического потока на территорию»: «ЧМ2018 был одним из самых мощных имиджевых рекламных кампаний для Самарской области, поэтому в ближайшие годы регион будет получать максимальную отдачу от проведения такого крупного мероприятия. Важно в этом случае сохранять положительный тренд и усиливать его активной рекламной кампанией для привлечения туристов и увеличения их количества».

Илья Жарский отмечает, что мундиаль задал планку, достичь которой в отсутствие сопоставимых по своим масштабам спортивных или культурных событий будет непросто. «Эффект высокой базы 2018 года будет неумолимо негативно влиять на показатели всех следующих лет, но, на мой взгляд, это должно служить стимулирующим фактором. По факту чемпионат мира позволил заново открыть на карте страны и мира регион с богатейшей историей, культурой и живописной природой»,— говорит эксперт, напоминая, что до чемпионата мира большинство россиян не рассматривали Самарскую область в качестве места для проведения отпуска, а существенная часть иностранцев вообще могла не знать о ее существовании, поскольку для них Россия ограничивается по общему правилу Москвой и Петербургом, реже — курортами Краснодарского края, совсем редко — Байкалом и Камчаткой.

«Необходимо создавать так называемый непрерывный спрос на туристские услуги, основанный на формировании устойчивой конкурентоспособности, реализовывать ряд мероприятий, способствующих увеличению количества прибытий. И вопрос здесь не только в уже созданной инфраструктуре, которая определенно благоприятно повлияла на облик города и региона, но и в создании обеспечивающей инфраструктуры в так называемых точках притяжения, которые будут соответствовать запросам туристов»,— считает Ксения Звонковская. По ее мнению, при выполнении всего этого абсолютно реально достигнуть к 2025 году показателя в 2,3 млн туристов в год.

Ани Айвазян