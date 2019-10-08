В Краснодарском крае жилье на вторичном рынке за год подорожало на 7%

На конец сентября стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Краснодарском крае составила около 60,6 тыс. руб., сообщает пресс-служба «Авито». Это что на 7% выше, чем на аналогичную дату прошлого года.

За год квадратный метр на рынке вторичной недвижимости подорожал во всех регионах России. Сильнее всего средняя стоимость по отношению к прошлому году выросла в Татарстане (на 14,1%, до 47,1 тыс. руб). На втором месте Иркутская область (13%, до 43,3 тыс. руб.), на третьем – Ленинградская область (11,02%, до 69,8 тыс. руб.).

В среднем по стране цены жилья на вторичном рынке выросли на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя по России цена квадратного метра составила 65,4 тыс. руб.

Дарья Голякова