Минэкологии региона заявило о снижении выбросов предприятий в Челябинске на 30%

Министерство экологии Челябинской области провело совещание с представителями промышленных предприятий в связи с установившимися неблагоприятными метеоусловиями (НМУ) второй степени опасности в региональном центре. Как утверждает пресс-служба ведомства, заводы в этот период усилили контроль выбросов в атмосферный воздух, в результате снижение составило более 20%. Кроме того, были проведены дополнительные мероприятия: Челябинский электрометаллургический комбинат приостановил два плавильных агрегата, что позволило сократить выбросы еще на 10%. Челябинский металлургический комбинат дополнительно приостановил электропечи, конвектор и доменную печь. В результате снижение составило около 30%. Передвижные лаборатории минэкологии не зафиксировали превышений вредных веществ в Калининском, Ленинском и Центральном районах.

«На постах Челябинского Гидрометцентра были выявлены превышения по продуктам горения, что говорит о влиянии природных пожаров. В регионе в эти дни было зафиксировано три крупных возгорания на территории Еткульского и Еманжелинского районов, общей площадью более 20 га, которые были ликвидированы силами МЧС»,– сообщает пресс-служба минэкологии региона. По данным ведомства, уже во второй половине 9 октября синоптики обещают усиление ветра и осадки, что позволит рассеяться скопившимся в приземном слое атмосферы вредным веществам.