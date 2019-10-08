Свердловские театры получили губернаторские гранты на 50 млн рублей

Учреждения культуры Свердловской области получили поддержку в виде грантов губернатора на общую сумму 50 млн руб. Деньги получили 18 театров из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

7 млн руб. будет направлено на постановку спектакля «Собачье сердце» Екатеринбургского театра юного зрителя, а также на гастроли ТЮЗа. Такая же сумма уйдет на реализацию проекта Свердловской государственной академической филармонии. 3 млн руб. будет направлено на организацию международных и областных конкурсов.

Грантовая поддержка осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года».

Анна Макушина