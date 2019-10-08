Андрей Гнеушев пообещал Владимиру Путину сократить смертность в регионе

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев пообещал Владимиру Путину приложить все усилия, чтобы сократить смертность в регионе, которая сегодня, по словам областного чиновника, чуть-чуть выше среднероссийской.



Диалог произошел в ходе дискуссии на заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Видео и текст обсуждения опубликованы на сайте Президента Россию.

Андрей Гнеушев рассказал собравшимся о кадровых конкурсах, проводимых в Нижегородской области, и о личном опыте участия в таком конкурсе.

Владимир Путин уточнил, с какого времени Андрей Гнеушев стал заместителем губернатора, и, услышав, что тот работает на этой должности уже полгода, спросил: «Что у вас со смертностью происходит?»

«На сегодняшний день, за первое полугодие, по смертности у нас динамика положительная по сравнению с полугодием прошлого года, - доложил Андрей Гнеушев. – Она чуть чуть выше среднероссийской, но мы стремимся и приложим все усилия, чтобы её сократить».

Владимир Путин просил Андрея Гнеушева проявить свои лучшие качества и сказал, что очень на это рассчитывает, предположив, что губернатор тоже приглашал победителя кадрового конкурса на работу, имея в виду его потенциал.

Напомним, что по данным Нижегородстата, приведенным на сайте Правительства Нижегородской области, численность населения региона на 1 июля 2019 года составила 3 209,1 тыс. человек и снизилась на 0,2% к численности на начало года. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в январе–июне 2019 года число родившихся уменьшилось на 9,2%, а число умерших снизилось на 6,4%. Естественная убыль населения региона сократилась на 1,9%.