Аварийный пермский путепровод был передан муниципалитету без экономического обоснования

Аварийный автодорожный путепровод по улице Монастырской в Ленинском районе Перми был передан собственником объекта — ОАО «РЖД» в муниципальную собственность без финансово-экономического обоснования. Об этом сообщается в ответе городской прокуратуры на обращение депутата Пермской думы Вероники Куликовой. Документ размещен на странице госпожи Куликовой в Facebook. Как утверждается в ответе прокуратуры, надзорное ведомство внесло главе Перми Дмитрию Самойлову представление об устранении нарушений бюджетного законодательства, «поскольку отсутствие денежных средств на содержание путепровода может повлечь возникновение аварийных ситуаций на железнодорожном транспорте, а также автомобильном транспорте».

Напомним, путепровод был построен в 1899 году, во время реконструкции вокзала Пермь I. Постановлением администрации Перми от 1999 года №2857 объект признан аварийным, на нем ограничено движение транспорта весом более 10 тонн. В этом году, 19 августа, между ОАО «РЖД» и департаментом имущественных отношений администрации Перми было заключено соглашение о безвозмездной передаче путепровода. Как ранее сообщал "Ъ-Прикамье", стоимость работ по реконструкции объекта оценивается в 800 млн руб. Глава Перми Дмитрий Самойлов на сентябрьском заседании Пермской думы сообщил депутатам, что стоимость работ не превысит 1 млрд руб.