Застройщики семи домов в Тамбовской области перешли на эскроу-счета

В Тамбовской области соглашения об открытии счетов эскроу заключены по семи объектам (более 19 тыс. кв. м), по десяти ведется оформление документов, следует из сообщения пресс-службы региональной администрации. Из 49 многоквартирных домов, возводимых в регионе (346 тыс. кв. м), строительство 32 проектов (более 259 тыс. кв. м) ведется по старым правилам. По данным областной администрации, в регионе заключено 3,88 тыс. договоров долевого участия, на территории области работают 26 застройщиков.

В соответствии с новыми правилами долевого строительства, начиная с 1 июля 2019 года, все компании-застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на новую схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Схема подразумевает передачу дольщиками средств на строительство жилья не напрямую застройщику, а банку, который замораживает их вплоть до момента ввода построенного объекта в эксплуатацию. Однако постановлением Минстроя утверждены критерии, дающие возможность застройщикам завершить уже начатые стройки по старым правилам. Воспользоваться данным правом смогут те строительные компании, минимальная степень готовности объектов которых не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия — не менее десяти.

Ирина Лобанова