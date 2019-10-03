Территории для бизнеса

Созданные в Тольятти территория опережающего социально-­экономического развития (ТОСЭР) и особая экономическая зона (ОЭЗ) сегодня являются одними из самых популярных площадок у инвесторов. Их успех власти региона и эксперты объясняют, в том числе, наличием здесь комфортных условий для бизнеса.



Особая зона

По итогам 2018 года в Тольятти, втором по величине городе в Самарской области, наблюдался рост промышленного производства на 7,1%, инвестиций — на 13,5%. Таких показателей удалось достичь, в том числе благодаря активному развитию в городе территории опережающего социально-­экономического развития и особой экономической зоны. По оценке федеральных властей, тольяттинская ОЭЗ входит в тройку самых эффективных в России, а ТОСЭР «Тольятти» уверенно держит лидерство по количеству резидентов.

Первое производство в ОЭЗ «Тольятти» было запущено в 2014 году, сейчас резидентами площадки являются 22 компании, а объем заявленных инвестиций превышает 23 млрд руб. На сегодняшний день на территории ОЭЗ уже выпускают продукцию десять заводов, остальные проекты находятся в стадии реализации.

Для резидентов ОЭЗ «Тольятти» действуют существенные льготы. В частности, инвесторы на 10 лет освобождаются от транспортного налога и налога на имущество, на 5 лет — от налога на землю. Размер налога на прибыль для резидентов ОЭЗ в федеральный бюджет установлен в 2%, в региональный первые пять лет он не уплачивается, а после составляет от 5 до 13,5%.

«Здесь создана вся необходимая инфраструктура: льготное подключение к инженерным коммуникациям, обслуживание территории, которое осуществляется управляющей компанией, здесь максимально дружественное отношение к инвесторам в части решения любых текущих проблем. И, наконец,— свободная таможенная зона, то есть возможность возить комплектующие, оборудование из-за границы, отправлять свою продукцию за пределы Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин»,— объясняет преимущества ОЭЗ «Тольятти» первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Кроме того, по информации областных властей, в ближайшие годы развитие ОЭЗ «Тольятти» будет связано с совершенствованием транспортно-­логистической инфраструктуры. Так, в следующем году завершится создание таможенной инфраструктуры площадью 10 га и начнется строительство железнодорожной ветки. Также, по данным правительства региона, в непосредственной близости от ОЭЗ пройдет новый формирующийся транспортный поток «Европа — Западный Китай», в который будет входить мост через Волгу в районе населенного пункта Климовка. Помимо прочего, на площадке ОЭЗ «Тольятти» предполагается создать готовые площади для размещения оборудования и реализации проектов тех инвесторов, которые самостоятельно не готовы строить корпуса.

Условия, созданные в ОЭЗ «Тольятти», помогают постоянно привлекать новых крупных инвесторов в Самарскую область. Так, в июне на Петербургском международном экономическом форуме власти региона и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) договорились о строительстве на территории ОЭЗ производственно-­логистического центра. Строительство планируется начать в конце этого года и завершить в первом квартале 2021 года. Инвестиции ММК в проект, по подсчетам компании, составят около 1,2 млрд руб. Единовременно центр сможет вместить до 150 тыс. тонн металлопродукции. Его открытие, по данным ММК, позволит полностью удовлетворить потребности автомобильной промышленности в поставках высококачественного проката.

Иностранный интерес

В сентябре 2016 года Тольятти был присвоен статус территории опережающего социально-­экономического развития. По прогнозам региональных властей, общее количество новых рабочих мест в Тольятти благодаря действию ТОСЭР к 2025 году превысит 44 тыс., а общий объем инвестиций в создание новых производств может достичь 151,5 млрд руб. На сегодняшний день количество резидентов ТОСЭР «Тольятти» превышает 60, суммарный объем заявленных инвестиций составляет почти 41 млрд руб., число новых рабочих мест — более 8,5 тыс. Сегодня, по данным правительства региона, все резиденты ТОСЭР находятся в активной фазе работы: некоторые компании ведут подготовку к запуску производств, другие уже осуществляют деятельность.

Вместе с количеством резидентов ТОСЭР растет и интерес к Тольятти компаний с иностранным капиталом. В экономику города и региона уже вложены средства организаций с участием немецкого, французского и итальянского бизнеса. К примеру, летом этого года статус резидента ТОСЭР «Тольятти» получила компания «ВолгаФерт» (совместное предприятие ПАО «КуйбышевАзот» и итальянской компании Maire Necnimont). Организация предложила производить на площадке территории опережающего социально-­экономического развития 1,5 тыс. тонн гранулированного карбамида в сутки. Компания планирует инвестировать в проект 19,5 млрд руб., предполагается создание около 60 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Комфортные условия

Интерес инвесторов к Самарской области и Тольятти, в частности, власти региона объясняют наличием комфортных условий для бизнеса. Работа городских и региональных властей с потенциальными резидентами ведется в режиме «одного окна»: по каждому инвестиционному проекту предоставляется персональный менеджер. «Сегодня мы можем смело сказать о том, что территория опережающего развития „Тольятти“ комфортна для инвесторов. Регион и город Тольятти создают одни из лучших условий для ведения бизнеса в стране, инвесторы на это откликаются и все смелее приходят к нам за получением данного статуса»,— отмечает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Эксперты отмечают высокую эффективность как ОЭЗ, так и ТОСЭР. «Для ОЭЗ с ее 22 резидентами — это объективный рекорд. Напомним, что бюджет области получает с этой площадки до 1,3 млрд руб. налогов. У ТОСЭР „Тольятти“ тоже показатели восходящие, инвестиции дадут еще большие поступления в бюджет, а при надлежащей работе по привлечению инвесторов эти показатели в будущем будут только увеличиваться»,— считает директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова.

Марина Сергеева, Георгий Портнов