Территории для бизнеса

Созданные в Тольятти территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и особая экономическая зона (ОЭЗ) сегодня являются одними из самых популярных площадок у инвесторов. Их успех власти региона и эксперты объясняют, в том числе, наличием здесь комфортных условий для бизнеса.
Особая зона
По итогам 2018 года в Тольятти, втором по величине городе в Самарской области, наблюдался рост промышленного производства на 7,1%, инвестиций — на 13,5%. Таких показателей удалось достичь, в том числе благодаря активному развитию в городе территории опережающего социально-экономического развития и особой экономической зоны. По оценке федеральных властей, тольяттинская ОЭЗ входит в тройку самых эффективных в России, а ТОСЭР «Тольятти» уверенно держит лидерство по количеству резидентов.
Первое производство в ОЭЗ «Тольятти» было запущено в 2014 году, сейчас резидентами площадки являются 22 компании, а объем заявленных инвестиций превышает 23 млрд руб. На сегодняшний день на территории ОЭЗ уже выпускают продукцию десять заводов, остальные проекты находятся в стадии реализации.
Для резидентов ОЭЗ «Тольятти» действуют существенные льготы. В частности, инвесторы на 10 лет освобождаются от транспортного налога и налога на имущество, на 5 лет — от налога на землю. Размер налога на прибыль для резидентов ОЭЗ в федеральный бюджет установлен в 2%, в региональный первые пять лет он не уплачивается, а после составляет от 5 до 13,5%.
«Здесь создана вся необходимая инфраструктура: льготное подключение к инженерным коммуникациям, обслуживание территории, которое осуществляется управляющей компанией, здесь максимально дружественное отношение к инвесторам в части решения любых текущих проблем. И, наконец,— свободная таможенная зона, то есть возможность возить комплектующие, оборудование из-за границы, отправлять свою продукцию за пределы Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин»,— объясняет преимущества ОЭЗ «Тольятти» первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Кроме того, по информации областных властей, в ближайшие годы развитие ОЭЗ «Тольятти» будет связано с совершенствованием транспортно-логистической инфраструктуры. Так, в следующем году завершится создание таможенной инфраструктуры площадью 10 га и начнется строительство железнодорожной ветки. Также, по данным правительства региона, в непосредственной близости от ОЭЗ пройдет новый формирующийся транспортный поток «Европа — Западный Китай», в который будет входить мост через Волгу в районе населенного пункта Климовка. Помимо прочего, на площадке ОЭЗ «Тольятти» предполагается создать готовые площади для размещения оборудования и реализации проектов тех инвесторов, которые самостоятельно не готовы строить корпуса.
Условия, созданные в ОЭЗ «Тольятти», помогают постоянно привлекать новых крупных инвесторов в Самарскую область. Так, в июне на Петербургском международном экономическом форуме власти региона и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) договорились о строительстве на территории ОЭЗ производственно-логистического центра. Строительство планируется начать в конце этого года и завершить в первом квартале 2021 года. Инвестиции ММК в проект, по подсчетам компании, составят около 1,2 млрд руб. Единовременно центр сможет вместить до 150 тыс. тонн металлопродукции. Его открытие, по данным ММК, позволит полностью удовлетворить потребности автомобильной промышленности в поставках высококачественного проката.
Иностранный интерес
В сентябре 2016 года Тольятти был присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития. По прогнозам региональных властей, общее количество новых рабочих мест в Тольятти благодаря действию ТОСЭР к 2025 году превысит 44 тыс., а общий объем инвестиций в создание новых производств может достичь 151,5 млрд руб. На сегодняшний день количество резидентов ТОСЭР «Тольятти» превышает 60, суммарный объем заявленных инвестиций составляет почти 41 млрд руб., число новых рабочих мест — более 8,5 тыс. Сегодня, по данным правительства региона, все резиденты ТОСЭР находятся в активной фазе работы: некоторые компании ведут подготовку к запуску производств, другие уже осуществляют деятельность.
Вместе с количеством резидентов ТОСЭР растет и интерес к Тольятти компаний с иностранным капиталом. В экономику города и региона уже вложены средства организаций с участием немецкого, французского и итальянского бизнеса. К примеру, летом этого года статус резидента ТОСЭР «Тольятти» получила компания «ВолгаФерт» (совместное предприятие ПАО «КуйбышевАзот» и итальянской компании Maire Necnimont). Организация предложила производить на площадке территории опережающего социально-экономического развития 1,5 тыс. тонн гранулированного карбамида в сутки. Компания планирует инвестировать в проект 19,5 млрд руб., предполагается создание около 60 новых высокотехнологичных рабочих мест.
Комфортные условия
Интерес инвесторов к Самарской области и Тольятти, в частности, власти региона объясняют наличием комфортных условий для бизнеса. Работа городских и региональных властей с потенциальными резидентами ведется в режиме «одного окна»: по каждому инвестиционному проекту предоставляется персональный менеджер. «Сегодня мы можем смело сказать о том, что территория опережающего развития „Тольятти“ комфортна для инвесторов. Регион и город Тольятти создают одни из лучших условий для ведения бизнеса в стране, инвесторы на это откликаются и все смелее приходят к нам за получением данного статуса»,— отмечает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Эксперты отмечают высокую эффективность как ОЭЗ, так и ТОСЭР. «Для ОЭЗ с ее 22 резидентами — это объективный рекорд. Напомним, что бюджет области получает с этой площадки до 1,3 млрд руб. налогов. У ТОСЭР „Тольятти“ тоже показатели восходящие, инвестиции дадут еще большие поступления в бюджет, а при надлежащей работе по привлечению инвесторов эти показатели в будущем будут только увеличиваться»,— считает директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова.
— В Самарской области делается все, чтобы инвесторы имели возможность быстро, комфортно и успешно строить свой бизнес. Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Тольятти», ТОСЭР «Чапаевск» и Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Тольятти», технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», государственные и частные индустриальные парки, такие как «Преображенка», «Чапаевск», «Тольяттисинтез», «АвтоВАЗ», «Ставропольский», «Новосемейкино», активно развиваются, взаимодополняют друг друга и обеспечивают инвесторам всю необходимую линейку поддержки, преференций и льгот, необходимую инфраструктуру.
Мы возлагаем большие надежды на развитие территории опережающего социально-экономического развития «Чапаевск». Соответствующий статус был присвоен городу в 2019 году. Инвестор, который придет сюда работать, получит ряд преимуществ, в том числе — льготные режимы и возможность быстрого низкозатратного запуска проекта. У компаний, которые захотят развиваться на этой площадке, появится шанс привлечь льготное финансирование от Фонда развития моногородов по ставке от 0%. Также компаниям-резидентам будет предоставлена готовая инженерная и транспортная инфраструктура государственного индустриального парка, примыкающего к Чапаевску. Мы уверены, что у ТОСЭР «Чапаевск» большой потенциал.
Отмечу, что по итогам Национального рейтинга инвестиционного климата 2019 года Самарская область поднялась на 24 позиции и вошла в группу регионов с лучшей динамикой. Кроме того, в этом году по уровню кредитного рейтинга агентства Moody’s регион занял ведущие позиции, уступив только Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, Ханты-Мансийскому автономному округу и республикам Татарстан и Башкортостан. Прогноз Самарской области был также улучшен со «Стабильного» на «Позитивный». На более высокую позицию регион поднялся и по оценке одного из ведущих международных рейтинговых агентств Standard & Poor’s Global Ratings. В его рейтинге кредитоспособности Самарская область перешагнула с уровня BB до BB+ и получила прогноз «Стабильный».
Для многих представителей бизнеса, особенно для иностранных компаний, эти данные являются показателем инвестиционной привлекательности региона. Преимуществом для инвесторов является и особое территориальное расположение Самарской области. Через регион проходит федеральная трасса М?5 «Урал», а также прямая автодорога «Самара-Казахстан». Международный аэропорт Курумоч, расположенный в Самарской области, входит в ТОП?12 крупнейших аэропортов России, а железнодорожный вокзал Самары является одним из крупнейших в Европе. В регионе также расположены три речных порта с выходом к пяти морям: Каспийскому, Балтийскому, Белому, Черному и Азовскому.
Как следствие, Самарская область вызывает интерес со стороны инвесторов в плане размещения здесь логистических и распределительных центров. К примеру, при поддержке Агентства по привлечению инвестиций «Почта России» планирует построить на территории индустриального парка «Преображенка» логистический центр. Планируется, что инвестиции в этот проект превысят 1,3 млрд руб. и будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Также в настоящее время ведется ряд переговоров с крупными международными и российскими компаниями о строительстве в Самарской области логистических и распределительных центров.
Регион должен войти в число лидеров в сфере инвестиционной привлекательности — такую цель ставит губернатор Дмитрий Азаров. Согласно постановлению правительства Самарской области, за Агентством по привлечению инвестиций закреплен статус специализированной организации по работе с инвесторами в режиме «одного окна». Сейчас мы совместно с министерствами, институтами развития, инвестиционными площадками, а также инвесторами выявляем факторы, которые препятствуют повышению инвестиционной активности, и принимаем меры по их устранению. Также мы исследуем инвестиционные ниши в регионе, ищем возможности встраивания в кооперационные цепочки предприятий, изучаем ресурсы местного рынка сбыта и на этой основе формируем предложения для инвесторов.
Кроме того, мы находим профильных инвесторов, подбираем для них партнеров и площадки для размещения на территории региона, подбираем им комплекс преференций и налоговых льгот для того, чтобы они успешно и благополучно работали в регионе. Если наше предложение заинтересовывает инвестора, мы занимаемся сопровождением его проекта на всех этапах, начиная со структурирования и заканчивая открытием завода. Когда у инвестора появляется потребность расширить производство или найти поставщика в регионе, наше с ним сотрудничество продолжается и после реализации основного проекта.
Учитывая, в том числе, интенсивность продвижения нашего региона на инвестиционных форумах, других специализированных площадках, мы делаем все возможное, чтобы о Самарской области знали как можно больше людей.
Развитие бизнеса в регионе, в свою очередь, способствует реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт» на нашей территории.
В настоящее время Агентство по привлечению инвестиций Самарской области содействует в реализации 41 проекта на сумму около 171 млрд руб. Компании, которые уже работают в Самарской области, такие как альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, BOSCH, DANONE, Shneider Electric, Knauf, LINDE GROUP, Valeo — являются для новых инвесторов подтверждением успешного ведения бизнеса на территории Самарской области.