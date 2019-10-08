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Судостроительная корпорация «Ак Барс» займется развитием судоремонта на Дальнем Востоке

Татарстанская судостроительная корпорация «Ак Барс» готова стать технологическим партнером дальневосточных верфей для развития судоремонта, передает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонида Петухова.

По его словам, на Дальнем Востоке потребность дальневосточных рыбопромышленных компаний составляет порядка 31 судна. В данный момент их отправляют на ремонт в Китай, Южную Корею или на верфи европейской части России. Однако при этом в Приморье существуют площадки, потенциал которых позволяет проводить на них судоремонт. Поэтому судостроительная корпорация «Ак Барс» заключила с АПИ соглашение о сотрудничестве в сентябре этого года во время международной выставки «Нева 2019» в Санкт-Петербурге.

"Ъ-Казань"


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