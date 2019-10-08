«Почта России» закрыла речные маршруты в отдаленные районы Свердловской области

Свердловское отделение «Почты России» прекратило маршруты на речном транспорте в отдаленные территории Гаринского и Таборинского районов.

Как сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России», всего с мая по октябрь сотрудники совершили 45 рейсов на катере, «доставив жителям несколько тонн товаров, продуктов питания и почты».

Ежемесячно катер проходил около 2,3 тыс. км по рекам Тавде, Лозьве, Пелыму. Самым удаленны населенным пунктом стало село Шантальское (Гаринский район), где проживает около 20 человек, — до него катер плывет двое суток.

В летний сезон сообщение с жителями отдаленных территорий районов осуществляется на катере. В зимний сезон — на автотранспорте по зимникам. «Следующий почтовый обмен состоится в начале ноября, для чего планируется использовать катер на воздушной подушке»,— добавили в пресс-службе.

Анастасия Реутова