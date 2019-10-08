Причиной иска «Русагро» к «Трио» на 1,16 млрд рублей стали колебания цен на сахар

Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск тамбовского ООО «Группа компаний “Русагро”» (одно из управляющих юрлиц группы «Русагро») к ООО «Агроснабсахар» — юрлицу Елецкого сахарного завода липецкой ГК «Трио» и французской Sucden — о взыскании более 1,16 млрд руб. Третьим лицом в деле выступает мэр Липецка, экс-глава «Трио» Евгения Уваркина.

В «Трио» рассказали “Ъ-Черноземье”, что в 2018 году компания поставила «Русагро» сахар. В дальнейшем две компании оформили документы, согласно которым «Агроснабсахар» принял этот сахар на хранение. «“Русагро” надеялось на получение большей выгоды от перепродажи сахара в более поздний период, в связи с чем взяло на себя больший риск от колебаний цен на рынке сахара»,— пояснили в «Трио».

«Агроснабсахар» мог выкупить сахар по заранее установленной цене до 1 марта 2019 года. Компания, согласно сообщению «Трио», сделала это в конце февраля. Но в «Русагро» якобы не согласились с ценой, желая продать сахар за большую стоимость. Ожидания группы не оправдались: из-за падения цен на сахарном рынке продукция была продана по более низким ценам.

«Компания считает, что в настоящее время “Русагро” пытается переложить ответственность с менеджмента, принимавшего решение о продаже сахара, и свои убытки на “Агроснабсахар”, но оснований для этого нет»,— сказали “Ъ-Черноземье” в «Трио». В «Русагро» не ответили на запрос “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин