Инвесторы на особом счету

В инвестиционный портфель Самарской области входит более 180 проектов общей стоимостью около 1,2 трлн руб. В последние годы региональные власти изменили свое отношение к бизнесу, а также полностью перезагрузили работу областных структур, помогающих инвесторам в реализации их проектов. В Самарской области активно ведется деятельность по развитию инвестиционной инфраструктуры, действуют и создаются индустриальные парки. В целом, по мнению экспертов, Самарская область в будущем может вой­ти в пятерку лучших регионов по инвестиционной привлекательности.

Язык цифр

По данным министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, по итогам прошлого года, инвестиции в основной капитал в регионе составили 259,2 млрд руб., это 97,1% к уровню января-­декабря 2017 года в сопоставимых ценах. Объем внебюджетных инвестиций в экономику Самарской области по итогам 2018 года увеличился на 9,3% по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году в регионе открыты 13 новых промышленных производств, создано 12 тыс. рабочих мест.

«Такая высокая динамика была достигнута впервые за последние пять лет. Это говорит о том, что инвесторы видят достаточно комфортный климат в нашем регионе, что у их вложений есть перспективы. Что регион не только готов помогать в реализации инвестиционных планов, оказывать господдержку, но и защищать инвестиции, делать их более безопасными для инвесторов»,— считает первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Большие вложения

На сегодняшний день в инвестиционный портфель Самарской области входит более 180 проектов общей стоимостью около 1,2 трлн руб. В регионе в последнее время инвесторы уже реализовали несколько крупных проектов. Так, осенью прошлого года в Самаре был открыт крупный агрологистический комплекс, оборудованный торговыми местами, зонами хранения, предпродажной подготовки и фасовки, позволяющий даже маленьким партиям фермерской продукци подходить под требования крупных торговых сетей. Агропарк сможет обеспечить до 12 тыс. тонн единовременного хранения, ожидаемый товарооборот — более 300 тыс. тонн продукции в год. Планируется, что до 2030 года поступления в консолидированный бюджет Самарской области от УК агропарка составят 500 млн руб., ожидаемые поступления от резидентов — около 5 млрд руб. Управляющая компания агропарка создала 49 рабочих мест, еще около 1 тыс. мест будут обеспечены резидентами при выходе объекта на проектную мощность. На сегодняшний день резидентами агрокомплекса являются около 200 резидентов.

Один из крупнейших инвестиционных проектов, реализованных в Самарской области,— это строительство солнечной электростанции мощностью 75 МВт. Открытая в мае этого года, она стала самой крупной в Приволжском федеральном округе и одной из двух крупнейших солнечных электростанций в России. Компания «Солар Системс» вложила в реализацию проекта 9,4 млрд руб., для строительства инвестор также привлек финансирование Сбербанка в размере 7,4 млрд руб.

По словам председателя совета директоров «Солар Системс» Михаила Лисянского, Самарская область была выбрана для реализации проекта не случайно. «В регионе создан особый инвестиционный климат. Чтобы зайти со строительством, нужны поддержка власти, сетевых компаний, земля, высокопрофессиональные рабочие»,— объяснял Михаил Лисянский на открытии станции.

Расчетный срок окупаемости проекта — 10–15 лет. Особенность солнечной электростанции — большая общая площадь в 220 га и протяженный периметр в 8,7 км. При этом на станции работают всего 16 сотрудников, из которых 12 — оперативный персонал. В то же время во время строительства объекта было создано 400 рабочих мест. Кроме того, появление в непосредственной близости от городов Самарской области Новокуйбышевска и Чапаевска солнечной электростанции позволит в меньшей степени загружать существующие тепловые электростанции и позитивно скажется на экологической обстановке. По данным инвестора, работа трех очередей станции позволит сократить выбросы вредных веществ на 1,4 тыс. тонн в год, парниковых газов — на 45 тыс. тонн в год.

Еще один успешный пример сотрудничества власти и бизнеса, реализованный в Самарской области,— это создание в Тольятти Центра корпоративных решений Сбербанка, вторая очередь которого была открыта в августе этого года. В общей сложности центр обеспечил 1,3 тыс. рабочих мест в Тольятти, инвестиции в проект составили почти 600 млн руб. Центр расположился на бывших площадях крупнейшего российского автопроизводителя АвтоВАЗа, и Сбербанк взял на себя обязательство принимать на работу в первую очередь высвобождаемых сотрудников автогиганта.

В Самарскую область начали приходить и инвесторы, работающие в сфере сельского хозяйства. Так, в августе этого года власти региона и крупнейший агрохолдинг России «ЭкоНива» договорились о строительстве животноводческих ферм на территории Самарской области. Инвестор планирует вложить в реализацию проекта около 12 млрд руб. Всего копания намерена построить в регионе, по крайней мере, 3 крупных животноводческих комплекса с общей численностью поголовья не менее 10 тыс. Среди приоритетных площадок для реализации проекта рассматривается Клявлинский район Самарской области, здесь инвестор планирует приступить к строительству уже весной следующего года.

До конца 2020 года на самарской площадке компании «Данон Россия» — молочном комбинате «Самаралакто» — будет реализован инвестиционный проект с общим объемом вложений более 4 млрд руб. Модернизация самарского завода, начатая шесть лет назад, станет крупнейшей инвестпрограммой «Данон» в России. По словам генерального директора АО «Данон Россия» Чарли Капетти, по итогам реализации проекта количество выпускаемых наименований продукции увеличится почти вдвое — до 110 наименований, закупки молока вырастут в полтора раза, будет создано 36 высокотехнологичных рабочих мест. Как пояснил господин Капетти, решающими аргументами в пользу вложений в самарское производство стали удачное географическое положение региона и высокая квалификация персонала.

Диалог с бизнесом

Эксперты признают, для того, чтобы в Самарской области были созданы комфортные условия для частных инвесторов, власти региона прошли большой путь. «Показателен результат региона в национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах РФ, проводимом (Агентством стратегических инициатив, АСИ) с 2014 года. По итогам 2019 года позиция региона поднялась на 24 ступени, и область вошла в десятку регионов с наилучшей динамикой. Важнейшие результаты были достигнуты в категории „Институты для бизнеса“ — в частности, стало большое внимание уделяться мерам по защите бизнеса, а также по организации механизмов поддержки предпринимательства»,— рассуждает директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова.

Два года назад Самарская область занимала лишь 65 строчку национального рейтинга. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что такая позиция не устраивает Самарскую область. По его словам, чтобы исправить ситуацию, упор был сделан на выстраивание прямого диалога с бизнесом. «Каждая встреча с бизнесом заканчивается оформлением протокольных поручений, которые потом жестко контролируются»,— неоднократно заявлял Дмитрий Азаров.

В Самарской области был обновлен состав Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области, в него ввели более 60% представителей предпринимателей. Кроме того, весной этого года были расширены полномочия и круг задач членов совета. В частности, теперь они участвуют в выработке и реализации государственной политики в области развития и поддержки субъектов МСП, а также оказывают содействие совершенствованию правовой базы по вопросам малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере финансово-­кредитной, налоговой и имущественной политики, контрольной и разрешительной практики. Еще одно новое полномочие членов совета — содействие в устранении барьеров входа на рынок новых малых и средних предприятий.

Власти региона отмечают, что для того, чтобы сделать Самарскую область более привлекательным регионом для бизнеса, пришлось также перезагрузить работу Агентства по привлечению инвестиций. «Важно отметить, что для того, чтобы бизнес чувствовал себя в регионе комфортнее, здесь создано «единое окно» для решения наибольшего числа вопросов, которые могут возникнуть у бизнеса. Речь идет о некоммерческой организации „Агентство по привлечению инвестиций Самарской области“ (АПИ). При помощи этой структуры в регионе реализуется уже 41 проект с общей суммой инвестиций 141 млрд руб.,— рассказывает Анна Шлапакова.— Работа АПИ позволяет реализовывать нацпроекты „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“ и „Международная кооперация и экспорт“. За счет „единого окна“ по сути бизнес получает возможность комплексного сопровождения и помощи на всем этапе работы в регионе».

Развивая инфраструктуру

Помимо работы, связанной с устранением административных барьеров, в Самарской области активно ведется деятельность по развитию инвестиционной инфраструктуры. В регионе действуют две территории опережающего социально-­экономического развития (ТОСЭР) — «Тольятти» и «Чапаевск», Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Тольятти», созданы и продолжают создаваться индустриальные парки, в том числе на территории ОЭЗ.

К примеру, на территории индустриального парка «Преображенка» действуют 12 резидентов, которые уже инвестировали в площадку более 5,2 млрд руб., на открытых ими производствах создано более 3,5 тыс. рабочих мест. На территории индустриального парка «Чапаевск» с октября прошлого года работает завод по производству сухих строительных смесей на основе гипса международной группы компаний «Кнауф». На производстве якорного президента создано 34 высокотехнологичных рабочих места, сумма частных инвестиций превышает 1,8 млрд руб.

По словам управляющего партнера «Кнауф» Манфреда Грундке, группа компаний до открытия завода в Самарской области ранее не имела собственного производства в Поволжье. «Этот проект стал для нас успешным примером осуществления импортозамещения и локализации производства. Действенную помощь в его реализации нам оказали региональные власти, благодаря чему все возникающие вопросы решались по небюрократическому пути. В Самарской области созданы действенные механизмы, которые способствуют улучшению инвестиционного климата в стране»,— сказал господин Грундке на открытии нового производства.

Как рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, действующие на сегодняшний день в регионе индустриальные парки имеют высокий спрос у инвесторов, поэтому правительство области и министерство экономического развития заранее готовят дополнительные территории для размещения новых резидентов. Одна из таких территорий организована в районе поселка Новосемейкино. Площадка оформляется как индустриальный парк. «Нами уже поданы соответствующие заявки в рамках национального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“. В ближайший год мы рассчитываем провести все необходимые работы, чтобы заранее подготовить эту территорию под увеличивающийся с каждым днем инвестиционный спрос к нашему региону»,— добавляет Богданов.

Выйти в лидеры

По мнению экспертов, Самарской области еще есть над чем работать в плане улучшения инвестиционного климата. Так, по словам Анны Шлапаковой, предприниматели отмечают, что наиболее сложным в диалоге с властями Самарской области для них остается оформление бумаг для получения разрешений на строительство. «Здесь по-прежнему много бюрократии, что тормозит привлечение инвестиций в регион. В целом динамика положительная, и главное, что власти замечают обратную связь и готовы работать над устранением причин, вызывающих негатив»,— рассуждает эксперт.

Действительно, по данным правительства Самарской области, в том же национальном рейтинге по 10 показателям у региона произошел спад. Причем наибольший — по показателю «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство». «Мы здесь не достигли идеала. Предприниматели должны почувствовать изменения, что получить разрешение на строительство стало проще, подключиться к инженерным сетям стало легче. Вот что мы должны обеспечивать»,— считает Виктор Кудряшов.

По его словам, те позиции, которые сегодня занимает Самарская область в национальном рейтинге, несмотря на то, что регион показал одну из самых высоких динамик в стране, не устраивают власти. «Мы должны находиться в десятке, а еще лучше в тройке регионов страны. Поэтому мы совместно с общественными организациями, которые представляют интересы предпринимателей, инвесторами, которые уже прошли определенный путь по получению разрешений на строительство, выявляем факторы, которые ­все-таки еще до сих пор препятствуют повышению инвестиционной активности, сдерживают принятие решений об инвестировании в экономику региона, и намечаем меры по устранению этих факторов»,— уверяет первый вице-губернатор.

Анна Шлапакова напоминает, что по итогам прошлого года всего в инвестиционный портфель Самарской области вошли 175 инвестиционных проектов, 31 из них включен в перечень стратегических. «Для того чтобы вой­ти в тройку лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности, этого, конечно, недостаточно, и региону необходимо больше делать акцент на дальнейшей работе с МСП, а также продолжать развивать привлечение инвесторов в ТОСЭР и ОЭЗ»,— считает госпожа Шлапакова. В целом, по мнению экспертов, Самарская область в будущем должна вой­ти в пятерку лучших регионов по инвестиционной привлекательности.

Марина Сергеева