«Наша задача — грамотно помочь бизнесу»

Этим летом Самарская область вошла в тройку регионов-­лидеров по росту инвестиционной привлекательности. Соответствующий национальный рейтинг состояния инвестклимата в субъектах РФ составило Агентство стратегических инициатив. О том, как региону удалось улучшить показатели, чем важны для бизнеса площадки ТОР и ОЭЗ и что делают власти для привлечения инвесторов, GUIDE рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



GUIDE: Как вы в целом оцениваете ситуацию с экономикой и промышленностью в Самарской области? Какие направления являются наиболее привлекательными для инвесторов?

ДМИТРИЙ БОГДАНОВ: Несколько последних лет мы наблюдали падение показателей в экономике и промышленности. Но сейчас экономика страны и Самарской области в частности переживает реновацию. В этих сферах развиваются новые отрасли, связанные с импортозамещением, экспортом и продажей. Связанный с этим комплекс мер в полном объеме предусмотрен национальными проектами «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», над реализацией которых ведется активная работа в Самарской области. За последние два года мы добились хороших результатов по ряду направлений. Начал расти индекс промышленного производства в регионе. Если в прошлом году его увеличение составило 2,7%, то за семь месяцев этого года он вырос еще на 2,6%.

В этом году прошла целая серия знаковых международных мероприятий: Ежегодный инвестиционный форум в Санкт-­Петербурге, Российский инвестиционный форум в Сочи, Международный авиационно-­космический салон (МАКС) и Восточный экономический форум (ВЭФ). На площадке каждого из них размещались стенды с информацией о работающих в регионе предприятиях и их продукции. На этих мероприятиях мы проводили сессии и организовывали встречи как с новыми, так и с уже работающими в Самарской области предприятиями и продвигали свою продукцию. Губернатор Дмитрий Азаров лично рассказывал о возможностях и достижениях предприятий.

Безусловно, высокие показатели являются следствием кропотливой работы правительства Самарской области в сфере регулирования, создания инфраструктурных условий, сопровождения и продвижения проектов. Плотное взаимодействие разных ведомств создает условия для формирования новых отраслей, развития инноваций, формирования новых подходов, повышения эффективности действующих производств и комфортного развития инвесторов на новых площадках и территориях, где действуют специальные условия.

G: Какие инвестиционные проекты вы считаете наиболее успешными для региона?

Д. Б.: Для нас каждый проект очень важен. Я бы выделил несколько проектов, над которыми мы активно работали в прошлом и продолжаем работать в этом году. Например, проект строительства завода по производству стройматериалов в Особой экономической зоне «Тольятти». В настоящее время прошли переговоры с инвестором, объект проектируется. Мы рассчитываем, что строительство завода стартует в начале следующего года. Сейчас мы ведем переговоры о строительстве железной дороги в ОЭЗ в связи с реализацией этого проекта и проекта логистического центра по металлопрокату для Магнитогорского металлургического комбината. В настоящее время предложение о заключении концессионных соглашений для этого проекта размещено на сайте госзакупок. Через несколько дней завершится прием заявок, и мы определим инвестора. Согласно условиям контракта, он вложит свои средства, построит железную дорогу и потом в течение срока окупаемости сможет вернуть по частям вложенные деньги. В итоге Особая экономическая зона «Тольятти» получит железнодорожную ветку без затрат для бюджета Самарской области.

У проекта завода по производству стройматериалов в ОЭЗ «Тольятти» большое будущее. Благодаря ему в дальнейшем предприятия будут получать качественные материалы по доступной цене, с хорошей перспективой продаж. Возможно, в дальнейшем эта продукция будет экспортироваться минимум в соседние регионы. Не менее интересен и проект логистического центра по металлопрокату для Магнитогорского металлургического комбината, не секрет, что металл в нашей жизни играет огромную роль во всех секторах экономики: машиностроении, строительстве, бизнесе и производстве товаров общего назначения самой широкой палитры. Такой объект, предполагающий наличие большой номенклатуры продукции, возможности быстрой закупки и организации стандартных поставок, важен для АвтоВАЗа и поставщиков автокомпонентов, и экономики региона в целом. Мы рассчитываем, что этот проект станет катализатором по привлечению в Самарскую область большого количества компаний.

G: Каковы перспективы проекта развития возобновляемой энергетики в Самарской области?

Д. Б.: Тренду развития возобновляемой энергетики в Самарской области уделяется особое внимание. Вы знаете, что в мае этого года состоялся запуск промышленной электростанции на солнечных батареях в Новокуйбышевске. Ее мощность составляет 75 мВт. Солнечная электростанция в Новокуйбышевске является одной из крупнейших в России.

Как известно, еще одним мировым трендом является сейчас ветроэнергетика, предполагающая выработку электроэнергии с минимальной нагрузкой на экологию. В настоящее время мы ведем активную работу по подготовке площадок для ветропарков в Самарской области. Совместно с инвесторами-­партнерами мы производим ветрозамеры и приглашаем к участию в проекте всех желающих инвесторов. Ранее команда правительства Самарской области работала на Восточном экономическом форуме и встречалась с рядом японских компаний, у которых есть опыт строительства ветропарков.

G: Какие прогнозы по перспективам развития территорий опережающего социально-­экономического развития «Тольятти» и «Чапаевск», а также особой экономической зоны «Тольятти»?

Д. Б.: ТОСЭР «Тольятти» и ОЭЗ «Тольятти» показывают лучшие в стране результаты по привлечению инвесторов. Соглашения на осуществление деятельности в рамках ТОСЭР «Тольятти» подписаны с 76 компаниями с инвестициями на общую сумму почти в 41 млрд руб и заявленным объемом в 8,5 тыс. рабочих мест.

Очень востребована у инвесторов и ОЭЗ «Тольятти». Это неудивительно для города с населением в 700 тыс. человек и давними инжиниринговыми и промышленными традициями с хорошей дорожной сетью и достойной образовательной базой. Сейчас мы работаем над тем, чтобы включить особую экономическую зону в границы Тольятти и воспользоваться уникальными инструментами поддержки Фонда развития моногородов. В частности, инвесторы могут пользоваться уникальными условиями, получить заемные средства на сумму до 250 млн руб. на срок до 15 лет по стоимости 0%. Кроме того, у них есть возможность развития инженерной инфраструктуры и ее субсидирования для новых проектов.

Что же касается Чапаевска, статус территории опережающего развития для него мы получили в этом году. На его площадке инвесторам в течение десяти лет будут предоставляться уникальные налоговые условия для развития. В его районе уже построен и введен в эксплуатацию индустриальный парк. На территории ТОР «Чапаевск» уже запустила свое производство немецкая компания Knauf. Реализуются проекты компании «Смартс» и логистического центра электротехнических товаров для компании АТМ — это крупнейший объект, который будет работать на несколько регионов. Объем инвестиций в него — более 1,5 млрд руб.

Помимо прочего, объектом особого внимания, в том числе, со стороны федерального центра, является проект строительства моста в районе населенного пункта Климовка с обводной дорогой — обходом Тольятти. Дорога будет проходить в непосредственной близости от Особой экономической зоны и предоставит уникальную логистическую возможность быстро доставлять грузы на восток и запад страны. Реализация этого масштабного проекта начнется уже в этом году.

G: В августе Самарская область подписала с генеральным директором ООО «ЭкоНива-­АПК Холдинг» Штефаном Дюрром соглашение о сотрудничестве. Компания вложит около 12 млрд руб. в строительство животноводческих ферм в Самарской области. Насколько сектор АПК сегодня интересен для инвесторов?

Д. Б.: Мы ведем переговоры с целым рядом инвесторов в области животноводства, в том числе по молочному животноводству. В этом году после переговоров со Штефаном Дюрром мы подобрали площадки для размещения трех молочных ферм и подписали соглашение о начале работы в этом направлении.

Также напомню, что компания «Данон» реализует в Самарской области проект реорганизации производства молочных продуктов, в результате которого объем закупок молока на предприятии увеличится с 200 до 400 т в сутки. А один из резидентов ТОР «Тольятти», компания «Карат», строит завод по глубокой переработке молока.

При этом мы заинтересованы и в развитии птицеводства. Так исторически сложилось, что в регионе недостаточные объемы собственного производства птицы. В этом плане мы ведем переговоры с целым рядом инвесторов для создания соответствующих мощностей в регионе. У нас есть договоренности по реализации проекта Сергиевской птицефабрики, достигнутые при участии корпорации развития Самарской области. С одним из инвесторов Самарской области мы обсуждаем проект развития семеноводства с использованием новых технологий взращивания.

G: Этим летом Самарская область поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. За счет чего удалось достичь таких показателей?

Д. Б.: Повышение инвестиционной привлекательности региона является для нас приоритетным. В ежегодном рейтинге Агентства стратегических инициатив в этом году мы поднялись на 24 позицию и впервые вошли в ТОП-30 ведущих регионов по инвестпривлекательности. В рейтинге инновационных регионов мы также находимся в десятке лучших. В рейтинге ГЧП мы входим в ТОП шести ведущих регионов по развитию государственно-­частного партнерства. Мы несколько лет подряд поднимаемся в рейтингах SNP, Moody’s и АКРА по кредитной стабильности регионов. Это говорит о том, что в Самарской области за последние два года проведена серьезная работа в экономике и промышленности.

Подводя итог, скажу, что весь предпринимаемый правительством Самарской области комплекс мер не только позволил не только приостановить негативные тенденции в экономике региона в последние несколько лет, но и выйти на новый уровень. Инвесторы настроены по отношению к Самарской области позитивно. Разумеется, остаются определенные сложности и нерешенные вопросы. Мы не питаем иллюзий относительно того, что все, что нужно, уже сделано. Впереди нас ждет большая работа. Мы будем продолжать сотрудничать с инвесторами и предпринимателями для того, чтобы выявлять сложные моменты и помогать коллегам реализовать свои амбиции и планы в регионе. Наша задача — грамотно помочь, но и не мешать бизнесу.

Интервью взял Георгий Портнов