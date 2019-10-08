В Сочи пройдет чемпионат мира по санному спорту

С 14 по 16 февраля 2020 года на Красной Поляне пройдет чемпионат мира по санному спорту. Он состоится на самой длинной действующей санно-бобслейной трассе в России – ЦСС «Санки», сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Уточняется, что на чемпионат прибудут около 300 спортсменов из более чем 25-ти стран мира. На финише и вдоль трассы будут обустроены зрительские зоны, также будет организована бесплатная парковка возле центра «Санки». Каждые 30 минут от Красной Поляны к центру санного спорта и обратно будут курсировать бесплатные шаттлы.

Зрителям для входа необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

Василий Хитрых