Пермский край в 2020-2022 годах планирует привлечь банковские кредиты на сумму 109,4 млрд рублей

Минфин Пермского края планирует привлечь кредиты банков в размере 21,7 млрд руб. в 2020 году, 36,2 млрд в 2021 году и 51,5 млрд в 2022 году. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, эти средства планируется использовать «для обеспечения сбалансированности краевого бюджета».

Также краевые власти намерены привлечь бюджетные кредитов Управления федерального казначейства. В отличие от банковских кредитов, они выдаются по льготной ставке – 0,1% годовых на срок не более 90 дней. В 2020 году Пермский край планирует получить и погасить федеральные кредиты на сумму 10,5 млн руб., в 2021 году – 11,2 млн руб., в 2022 году – 11,6 млн руб.

Согласно пояснительной записке, верхний предел государственного долга в 2020 году предлагается утвердить в объеме 28,9 млрд руб. (23% к объему собственных доходов бюджета), в 2021 году – 41,7 млрд руб. (31,3%), в 2022 году – 55,3 млрд руб. (38,8%). Это соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом РФ. Бюджетный дефицит также не выходит за рамки ограничений бюджетного кодекса и соглашений с Минфином РФ. В 2020 году плановый дефицит составит 8,7% к объему собственных доходов бюджета, в 2021 году – 9,8, в 2022 году – 9,5.