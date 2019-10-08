Самосвалы КамАЗ с выгодой до 350 000 рублей от «Балтийского лизинга»

Продуктовую линейку «Балтийского лизинга» дополнила новая программа – «Легкий старт с КамАЗом». Спецпредложение, реализуемое совместно с ПАО «КамАЗ», позволит юридическим лицам обновить парк грузовых авто на выгодных условиях.

Согласно условиям, автомобили КамАЗ-6520-26012-53, -6520-6041-53, -6520-3026012-53 доступны лизингополучателям со скидкой до 350 000* рублей и самосвалы КамАЗ-65115-6058-48, -65115-6058-50, -45143-6012-50, -68901-333094-50 – с выгодой 250 000* рублей.

Автопроизводитель утверждает, что грузовики бренда удовлетворят запросы потребителей: автомобили просты в обслуживании и эксплуатации, но в то же время надежны и приспособлены к работе в постоянном режиме. Например, предлагаемый в рамках спецпредложения КамАЗ-6520-26012-53 оснащен 400-сильным двигателем и 16-ступенчатой коробкой передач, которые позволят преодолевать любые препятствия даже в нагруженном состоянии, а также обеспечат постоянную высокую производительность и грузоподъемность.

Отметим, что сегмент грузового транспорта стабильно занимает одну из лидирующих позиций в портфеле «Балтийского лизинга». По результатам первого полугодия 2019 года объем нового бизнеса в этом сегменте вырос на четверть в сравнении с шестью месяцами прошлого года.

Для заключения сделки клиенту необходимо предоставить минимальный пакет документов и авансовый платеж от 5%. Договор оформляется на срок от 12 до 60 месяцев. Предварительное решение принимается за один день.

Напомним, что параллельно действует программа «Дайте два» - лизингополучатели могут приобретать машины марки (включая автоспецтехнику на шасси), предоставляя всего два документа: анкету и паспорт.

* * * При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, балансодержателя предмета лизинга, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг».