Средний размер предлагаемой заплаты в Петербурге — 45 тыс. рублей

Уровень средней предлагаемой зарплаты работодателями в Петербурге в сентябре 2019 года составил 45 тыс. рублей. Год назад этот показатель не превышал 42 тыс. рублей, сообщают аналитики HeadHunter Северо-Запад.

Так, за сентябрь, по сравнению с августом, количество предлагаемых вакансий на hh.ru выросло на 8%. Число желающих сменить работу, по данным портала, увеличилось на 15%.

Наиболее востребованы в городе специалисты в сферах продаж, производства, IT,логистики и представители рабочих специальностей. Среди соискателей чаще всего в сентябре активность в поисках работы проявляли кандидаты без опыта работы, менеджеры и специалисты сферы производства.

В целом, на одну вакансию в Санкт-Петербурге в сентябре приходилось семь соискателей, то есть hh.индекс равнялся 7,4. Год назад этот показатель составлял 6,9.