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Речпорт Уфы взыскивает 19 млн рублей с двух бывших директоров

Дочернее предприятие Башкирского речного пароходства — ООО «Речной порт Уфа» (оба признаны банкротом) подало в суд на бывших генеральных директоров дочернего АО «Порт Уфа», которое было создано путем замещения активов речного порта. Сергей Фомичев, управлявший предприятием в мае-декабре 2018 года, и Андрей Тимофеев (руководил АО с июня 2019 года), по мнению истца, должны выплатить предприятию 10 и 9 млн руб. соответственно. Как сложилась задолженность бывших менеджеров, в материалах дела пока не уточняется. Иски зарегистрированы арбитражным судом Башкирии 7 октября и пока не приняты к производству.

Конкурсный управляющий речного порта Данил Рыбалко для комментариев недоступен.

Влада Шипилова


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