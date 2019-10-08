Директор «Пермэнерго» покинул должность

Исполняющим обязанности директора филиала «Пермэнерго» назначен главный инженер предприятия Эдуард Илларионов. Об этом объявил на встрече с коллективом «Пермэнерго» генеральный директор «Россети Урал» Сергей Дрегваль.

Ранее занимавший должность руководителя «Пермэнерго» Вадим Локтин продолжит работу в структуре компании «Россети Урал» на территории Южного Урала, где перед компанией стоит ряд стратегических производственных задач.

Господин Локтин пришел в «Пермэнерго» в конце 2017 года, сменив на этом посту Олега Жданова, проработавшего в должности более 12 лет.

Кроме того, на должность заместителя директора филиала по развитию и реализации услуг назначен Сергей Пашин. Ранее возглавлявший это направление работы Юрий Белозерцев продолжит работу в филиале «Челябэнерго».