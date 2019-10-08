В Ростовской области суд приостановил работу двух аптек

Арбитражный суд Ростовской области на месяц приостановил работу аптеки ООО «Налина» в Ростове и ООО «Фарм Групп» в Батайске, сообщает пресс-служба Росздравнадзора по региону.

«Сотрудники аптек продавали без рецепта лекарства из категории "аптечной наркомании"»?— говорится в сообщении.

Кроме того, ООО ФАРМ ГРУПП» превысила надбавку на препарат, входящий в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», OOO «Налина» зарегистрировано в Ростове в мае 2010 года. Руководителем и владельцем компании является Алла Мойсиева. Выручка компании за прошлый год составила 4,5 млн руб., прибыль — 2,8 млн руб.

ООО «Фарм Групп» учреждено в Батайске в мае 2016 года. Владелец и генеральный директор компании Маргарита Волынкова. Компания в 2018 году показала выручку 52,6 млн руб., и прибыль 6,9 млн руб.

Дарья Голякова